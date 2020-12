¿Qué es WhatsApp Plus y cuáles son los riesgos de usar la aplicación?

WhatsApp Plus, una aplicación hackeada o alterada en sus funciones a la original y su última versión es la V9.00. Por medio de la misma es posible acceder a otras funciones que ayudan a tener una mejor experiencia. Por ejemplo: se puede cambiar el color de los chats y la plataforma. Sin embargo, por medio de la misma algunos aprovechan para vender publicidad o robar datos privados de los usuarios.

Riesgos de usar WhatsApp Plus

En el mismo blog de la app original se aclara "las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp". Además se asegura que violan las condiciones del servicio y que la empresa no avala el uso de estas aplicaciones porque no es posible validar sus prácticas de seguridad.

Si eres de los que está usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación original, la empresa te va a sancionar con la suspensión de tu cuenta temporalmente. Y si después de eso no empiezas a usar la versión oficial, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente.

Especialistas en seguridad informática no recomiendan descargar versiones que no estén en las tiendas oficiales Google Play y App Store. Pues al no tratarse de un sitio de confianza podría tener oculto algún virus informático.

Otro aspecto que hay que 'meterle la lupa' es la verificación de los permisos que solicita la aplicación que no sean excesivos para no compartir más información de más.

¿Qué diferente tiene?

Un español conocido en Internet como Rafalense fue el creador de la versión modificada del servicio de mensajería y según él "Whatsapp Plus es una actualización que mejora la aplicación original con la que seguirás teniendo tu mismo Whatsapp pero totalmente personalizable".

Cuenta con 700 plantillas y templates nuevos y posibles de configurar para darle una nueva imagen a la app.

nuevos y posibles de configurar para darle una nueva imagen a la app. Están disponibles emojis distintos a los de la original, que el usuario puede hasta cambiarles el tamaño.

a los de la original, que el usuario puede hasta cambiarles el tamaño. Un "modo oculto" para elegir la fecha y la hora que se muestren a los demás contactos, aún teniendo actividad.

para elegir la fecha y la hora que se muestren a los demás contactos, aún teniendo actividad. Deshabilitar el doble tilde azul de confirmación de lectura.

