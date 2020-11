Revelan siete aplicaciones fraudulentas que debes borrar inmediatamente si las tienes

Al descargar aplicaciones en internet debes estar atento a los detalles, o podrías resultar estafado. Tal es el caso de siete aplicaciones que han sido descubiertas gracias al equipo del antivirus Avast, principalmente en Minecraft. Millones de cuentas en Google Play han sido víctimas de esta situación

La información fue difundida por la empresa la semana pasada. Y la estafa consiste en aplicaciones denominadas 'fleeceware'. Estas ofrecen servicios a cambio de cobros excesivos sin que los usuarios se den cuenta.

"Estas aplicaciones denominadas 'fleeceware' ofrecen nuevos aspectos, fondos de pantalla coloridos o modificaciones para el juego, pero cobran a los usuarios cientos de dólares al mes de manera desproporcionada", señala la empresa.

Después de unos días de prueba, la "aplicación comenzará automática y sutilmente a cobrar costos excesivos, hasta $ 30 dólares por semana. Los estafadores esperan que el usuario se olvide de la aplicación instalada y su breve prueba, o que no se dé cuenta del costo real de la suscripción", señala el comunicado.

Esta es la lista de las siete aplicaciones fraudulentas

Skins for Roblox

MasterCraft for Minecraft

Skins, Mods, Maps for Minecraft PE

Live Wallpapers HD & 3D Background

Master for Minecraft

Boys and Girls Skins

Maps Skins and Mods for Minecraft

“Las estafas de esta naturaleza se aprovechan de aquellos que no siempre leen los detalles en letra pequeña de cada aplicación que descargan. En este caso, los niños pequeños están particularmente en riesgo porque pueden pensar que están descargando inocentemente un accesorio de Minecraft, pero no comprenden o no prestan atención a los detalles del servicio al que se suscriben ”, señaló Ondrej David, líder de equipo de análisis de malware en Avast.

La empresa recomienda desintalar la aplicación y cancelar la suscripción directamente en Play Store.

