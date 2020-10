Cómo descubrir al impostor en Among Us: cinco trucos infalibles

Hay cinco sencillos aspectos que tienes que evaluar para saber cómo descubrir al impostor en Among Us. Entre los cuales está: observar las tareas de los tripulantes, ver los signos vitales, siempre elegir los pares y prestarle atención a las votaciones. Así que si lo has estado jugando y quieres saber la mejor manera de encontrar a los impostores entonces aquí te lo explicamos en detalle.

Ver los signos vitales

El impostor, es casi siempre, el mismo que reporta el cuerpo. Es así como un de las mejores técnicas para saber su identidad es ver los signos vitales de todos sin salirte de la pantalla. Entonces, si ves que uno muere y se reporta el cuerpo, el que lo reportó debe ser el impostor.

Observa sus tareas

Si tienes sospechas de alguno, tienes que si cuando se supone que está haciendo una tarea, la barra de esta se llena. Esto quiere decir que si lo ves que solo está parado pero la tarea no se completa, entonces seguramente estás frente a un impostor.

Presta atención a las votaciones

Si estás en un lobby grande y hay más de un impostor, pon atención a los votos, pues los impostores tienden a votar juntos para matar a alguien en específico. Quiere decir que siempre hay dos personas que votan juntas en cada ronda.

Votaciones en Among Us / Captura de pantalla

Hora del spam

Por lo general, el spam en los juegos es malo, pero aquí te puede dar la victoria si estás jugando contra dos impostores y quedan pocos tripulantes, podrías presenciar un asesinato y reportarlo antes de que te quiten a ti la vida, haciendo fácil identificar a todos los impostores tan solo apretando rápido un botón.

Siempre ve por los pares

Cuando hay dos impostores, estos tienden a ayudarse entre sí para evitar ser descubiertos. Entonces se van juntos a todos lados o que siempre se ayudan. Lo mejor será votar por uno de ellos, según recomienda Fayer Wayer.

Más trucos del juego:

