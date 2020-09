Raúl Ricaurte continuará su viaje en vespa con rumbo a Alaska

View this post on Instagram

Cuando llegue al fin del mundo luego de mucho rodar y rodar tuve una gran charla con un gran personaje, era el cartero del fin del mundo (Ushuaia)con quien pude conocer de cerca historias y momentos de este lugar y aqui logré enviar un carta a mi madre desde la ciudad mas austral de América y del mundo, al siguiente día logré llegar al famoso tren del fin del mundo y finalmente al Parque Nacional Tierra de Fuego, luego de una gran semana en el fin del mundo regresaba nuevamente a Chile para cruzar el Estrecho de Magallanes de vuelta al Argentina pero esta vez lo hice con el apoyo de un gran camión de carga que al verme en el puerto intentando convencer al operario del ferry que me dejara cruzar a cambio de postales y stickers ya que yo no contaba con dinero para pagar el cruce decidió apoyarme, amarramos a mi Antonia a la plataforma y logre entrar nuevamente al continente y empezaba mi regreso a casa. Cada dia en la ruta tenemos nuevas historias para contar y nuevos caminos donde explorar por eso es que amo tanto viajar.