Coronavirus: los libros y series que recomienda Bill Gates para “escapar” de la pandemia

Bill Gates, uno de los hombres más poderosos del mundo, señaló que "un buen libro es su forma favorita para desconectarse al final del día". De esta manera inició su lista anual de recomendaciones de cinco textos para el comienzo del verano (hemisferio norte).

El fundador de Microsoft fue enfático al indicar que escapar de las noticias y de la realidad, que esto conlleva, del coronavirus es casi imposible. “A menudo me preguntan qué estoy leyendo y viendo”.

La segunda personas más rica del planeta, este año, amplio su lista de recomendaciones a 13. Además, sumado a textos citó series de televisión y una película para esta época de aislamiento social.

Libros que recomienda Bill Gates

The Ride of a Lifetime (Bob Iger) : catalogado por Gates como el major libro de negocios Cloud Atlas ( El atlas de las nubes): novela de lo mejor y peor de la humanidad The Choice (La bailarina de Auschwitz) Una guía para procesar el traumar; parte de las memoria de la autora Edith Eger Good Economics for Hard Times de Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo The Great Influenza de John M. Barry: la historia de la pandemia de 1918 he Headspace Guide to Meditation and Mindfulness("Mindfulness. Atención plena: Haz espacio en tu mente")de Andy Puddicombe The Martian("El marciano") de Andy Weir Moonwalking with Einstein ("Los desafíos de la memoria") de Joshua Foer A Gentleman in Moscow("Un caballero en Moscu") de Amor Towles The Rosie Trilogy de Graeme Simsion The Best We Could Do de Thi Bui What If?: Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions("¿Qué pasaría si?") y "XKCD Volume 0" Hyperbole and a Half: Unfortunate Situations, Flawed Coping Mechanisms, Mayhem, and Other Things that Happened de Allie Brosh

Respecto a series y películas, Gates señaló que “Pandemia” (serie documental) permitirá dar una idea del trabajador inspirador que heroicos doctores e investigadores están haciendo por los demás.

"A Million Little Things", "This Is Us" y “Ozark”, figuran como otros títulos recomendados por el multimillonario.

