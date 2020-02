Carnaval: las aguas servidas y de la lluvia fueron enviadas al mar en Salinas (videos)

Salinas amaneció colapsada en sus calles y viviendas debido a las constantes lluvias en esta urbe turística. Usuarios a través de redes sociales publicaron imágenes y videos de lo ocurrido en esta zona.

Durante la tarde de este lunes 24 de febrero, el periodista Paúl Tutiven Fuentes publicó videos donde se observa que toda esta agua era despachada hacia el mar.

“En Salinas las aguas servidas y de la lluvia fue enviada al mar. Turistas denuncian que abrieron esa alcantarilla cuando se estaban bañando”, publicó el comunicador.

Ama tu playa

Precisamente en esta ciudad porteña, la mañana del sábado 22 de febrero fue el escenario escogido para inaugurar la campaña “Ama tu Playa”, proyecto impulsado por el Ministerio de Ambiente y el Gobierno Nacional.

Durante su intervención, el Ministro del Ambiente señaló con mucho agrado el compromiso que desde ya se está logrando con los ecuatorianos. ''No es verdad que los ecuatorianos y que las autoridades no estemos preocupados por el cambio climático. No es un compromiso solo con el ambiente sino también con nuestro país'', dijo Ledesma.

Mientras la Gobernadora de Santa Elena, Datzania Villao, indicó que Ama tu Playa se ha diseñado con el objetivo de mantener las playas limpias, pero aclaró que se necesita la ayuda de todos las personas e instituciones para sumarse a esta importante campaña.