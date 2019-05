Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, entró en labores de parto

El primer hijo del príncipe Harry está por nacer. El Palacio de Kensington confirmó en un comunicado que Meghan Markle entró en labores de parto. Así se informó este lunes, 6 de mayo.

La casa real británica envió a a los medios locales el anuncio. "La duquesa de Sussex entró en labor de parto. El duque está a su lado. Pronto habrá más noticias".

Por ahora se conoce que Doria Ragland, la madre de Markle, está acompañando a su hija para el nacimiento del bebé. Esto en su residencia de Frogmore Cottage, ubicada en los terrenos de Windsor, en Gran Bretaña.

Desde la semana anterior se conoce que ya habían acciones por el nacimiento del bebé. El príncipe Harry tuvo que cancelar parte de un viaje planeado a los Países Bajos.

The Duchess of Sussex went into labour in the early hours of this morning.

The Duke of Sussex was by Her Royal Highnesses’ side. An announcement will be made soon.https://t.co/hFq0te2Owe

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2019