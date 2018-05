Encuesta revela que adolescentes siempre tienen sueño

Los adolescentes necesitan en promedio 9.25 horas cada noche de sueño ininterrumpido según investigadores de EEUU. Esto es para permitir un adecuado descanso físico y mental. Además para la consolidación de la memoria y liberación de hormonas que regulan el crecimiento y el apetito. Sin embargo en la adolescencia la cantidad de horas de sueño efectivo se reduce constantemente.

Que los adolescentes se desvelen no es culpa del colegio o Facebook. Existen cambios en los patrones del sueño y ciclos circadianos desencadenados por la pubertad. De manera social también incide en la presión escolar, distracciones en las redes sociales y en ocasiones uso de alcohol y drogas.

¿Por qué los adolescentes siempre tienen sueño?

Los adolescentes se acuestan tarde y se levantan más temprano que los adultos. Los científicos explican que el cerebro de un adolescente está programado para dormir a las 3 am y despertarse a las 11 de la mañana. La encuesta realizada en EEUU revela que el 80% de los adolescentes de ese país no duermen lo suficiente y el 43% reporta estar constantemente cansado. Cabe resaltar que, ya que el sueño es un ciclo, no basta con tener una cantidad adecuada de horas, es importante también dormir en un horario adecuado para el cerebro. Esto tiene un impacto directo en la secreción de hormonas y regulación de la alerta durante el día.

Los adolescentes tienen además la capacidad de no ceder ante el sueño o las ganas de dormir. Los adolescentes pueden resistir el impulso biológico a quedarse dormido (y quedarse despierto hasta altas horas de la madrugada en el Facebook o en la fiesta, por ejemplo). Esto contribuye todavía más a un desfase del ciclo de sueño.

Relacionado: