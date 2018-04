"Posdata, te amo" en la vida real: la hermosa historia del hombre que sigue recibiendo cartas de cumpleaños de su esposa fallecida

"Sólo pasa en las películas". Esa frase uno menciona a veces cuando se va al cine y uno ve situaciones en las cintas que uno sabe que nunca pasarán en la vida real. Sin embargo, en ocasiones hay excepciones.

Kate Granger padecía un extraño tipo de cáncer y falleció en 2016 justo en el día del onceavo aniversario de matrimonio de ella con Chris Pointon.

El hombre quedó destrozado, pero la mujer previendo dicho escenario, preparó todo para seguir brindando amor a su pareja, pese a que ya no estaría físicamente presente a su lado.

Por lo mismo, escribió 27 cartas de cumpleaños, organizando todo para que estas fueran entregadas de manera sorpresiva a su cónyuge, tradición que se mantendrá viva hasta que él cumpla 65 años.

¿Le recuerda a una película? Si, es similar a "Posdata, te amo", en donde Hillary Swank debía enfrentar la muerte de su esposo, logrando salir adelante gracias a las cartas que él le dejó a ella.

"Es algo a lo que me estoy acostumbrando lentamente", señaló Pointon al Daily Mail. "Había una caja debajo de su cama que no me permitía abrir hasta después de su muerte. Ahí había una carta para mí que abrí el día de su muerte. También había otra para una semana después, donde había escrito su plan funerario. Tener las cartas y las tarjetas ha hecho que perderla sea un poco más fácil", relató.

Finalmente, el hombre dio a conocer la carta que recibió el pasado 11 de abril, cuando cumplió cuatro décadas: "Para mi querido Humpty Dumpty. Estás en tus 40 ahora, guapo. ¿Ya tienes te quedaste sin pelo? Te amo y siempre lo haré. Mucho!".