Drama humano en Siria: la sorprendente verdad detrás de la impactante foto que hizo llorar al mundo entero

Zeliha tenía dos años cuando el fotógrafo turco Fatih Özenbaş le tomó una fotografía que dio la vuelta al mundo. El hombre recorría el país buscando retratar la pobreza que existe en la nación euroasiática, cuando se topó con la pequeña.

Esto ocurrió en octubre del 2007 y sin embargo, la imagen cobró una nueva vida durante los últimos días, luego del drama que existe en Siria, en medio acusaciones de ataques químicos y de lanzamiento de misiles por parte de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.

¿La razón? La imagen de la menor se ha compartido en redes sociales y en publicaciones de medios de comunicación como símbolo de la realidad que se vive en Damasco, pese a que nunca ha pisado suelo sirio.

PARA UN MOMENTO TU DIA Y PIENSA.En esta niña de Siria que tapa los ojos a su muñeca porque no quiere que ella vea lo… Posted by Telesur Yucatán on Friday, April 13, 2018

"Me sorprende que no empezara a contarse la verdadera historia de la foto hasta 2014, pero todavía prevalece el relato inventado frente al real", señaló el fotógrafo a El País.

"Me contactan casi a diario comentándome sobre la niña, pensando que es una foto de guerra. En especial de España, Argentina e Italia", agregó Fatih, quien tomó la imagen en la ciudad turca de Bursa.

Pero la fotografía no solamente apareció ahora, sino que ya también había circulado anteriormente pero con otro contexto: para retratar el drama en Gaza.

El hombre aprovechó además de contar cómo fue que dio con la menor. "Me llamó la atención lo bonita que era la niña y, aunque era muy pequeña, entendió que iba a hacerle una foto porque me acerqué a ella y a su madre para pedirles permiso. Su muñeca, vieja y sucia, tenía los ojos extraviados, así que tuvo el impulso de taparlos para que no salieran en el retrato", señaló.

Además, reveló que cada vez que anda por la zona vuelve a retratar a la ahora adolescente. "Me acerco una vez al mes a la zona. Poco después de hacer la foto, le regalé una muñeca nueva y solemos llevar comida y ropa. Mi hija quiere mucho a Zeliha, que ya tiene 13 años. Sabe que esta foto en la que aparece es conocida, pero no le da importancia", agregó.

"Ahora va a la escuela y el alcalde de Bursa me prometió que va a continuar con sus estudios y va a ir a un buen instituto, aunque tenga que desplazarse un poco más", concluyó el fotógrafo.

Así está la menor en la actualidad:

Zeliha'ya dün bayramlık götürdük…ne kadar mutlu olduğunu tahmin edemezsiniz…https://www.facebook.com/fatihozenbasphotography/photos/a.108083445935457.12612.106565692753899/681074995302963/?type=3&theater Posted by Fatih Özenbaş Photography on Tuesday, July 5, 2016