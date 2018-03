Las manías de los hombres que alejarán las mujeres

Así como ella tiene manías o costumbres que no soportas, pues debemos decirte que seguramente tú también tienes otras que están arruinando su convivencia diaria. No basta con estar casados para saber que hay pequeños detalles que le molestan, sin embargo, estos suelen salir a la luz una vez que la convivencia en pareja es mucho más formal y estable.

Hay ciertas actitudes y maneras de ser en cada persona que pueden llevar a que terminen, pero todo está en la manera en la que ambos se adaptan y aceptan ciertas inconformidades. Es verdad que hay comportamientos que no cambian pero que se pueden modificar si la persona tiene ganas de mejorar y adaptarse.

Para las mujeres hay ciertas manías que no soportan de los hombres. ¿Quieres saber cuáles son? Dale click a las siguientes páginas y descubre cuales tienes tú.

7. Exageran una enfermedad

No sabemos la razón de esto, pero es muy común ver como los hombres suelen exagerar sus enfermedades. Ya sea una gripa ligera o hasta un malestar un poco más fuerte, generalmente lo hacen parecer como si estuvieran al borde de la muerte. No hay que ser tan exagerados para saber lo mal que se sienten.

6. Tronarse los dedos

Una de las manías más comunes que suelen tener es la de tronarse los dedos. En un principio no puede ser tan molesto, pero si es de una manera concurrente estamos seguras que podrías llegar a fastidiar a las personas con las que convives. No lo hagas tan seguido, tampoco es bueno para tus huesos.

5. Dejar sucio el baño

Si una mujer o cualquier otra persona lo hace, estamos seguras que a ti también te sería muy incómodo. El entrar a un baño y que este salpicado o con papel de baño en el suelo puede llegar a ser muy molesto. No es necesario hacer notoria tu presencia, trata de dejarlo lo más limpio posible.

4. Hacerse el duro

No es de hombres hacerse el duro o el de pocos sentimientos. Esta es una de las actitudes que por alguna razón suelen tener la mayoría de los hombres y que molestan demasiado. No hay mejor que estar con alguien que se sabe expresar y no tienen miedo del que dirán. Tampoco hay que exagerar.

3. Dejar la toalla mojada en la cama

¿Lo haces? Cambia esta manía por dejar la toalla en el lugar adecuado después de bañarte. Así evitarás muchos conflictos con tu pareja. A ti tampoco te gustaría llegar a una habitación en donde todo este tirado y además con la cama mojada.

2. Escupir en la calle

No todos lo hacen, pero esta manía es muy común en los hombres y definitivamente una de las peores para conquistar a una mujer. Trata de evitar escupir en la calle, eructar en público o sonarte de una manera excesivamente notoria cuando estas con más de una persona. Son modales que siempre tienes que tomar en cuenta.

1. Ver a otras chicas sin importar con quien estas

Sabemos que en ocasiones puedes estar caminando en la calle y que de repente veas a alguien que te guste, es normal, pero lo que debes evitar es quedártele viendo o hacer notoria tu mirada hacia esa persona y más si vas acompañado. No te dejes llevar por un momento que puede arruinar el día.

