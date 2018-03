Lo echaron de la disco pero volvió por otra: dejó 13 heridos tras chocar su camioneta contra la puerta

Una grave situación se vivió este sábado en Gravesend, al sur de Londres. Si bien la policía local no lo calificó como un acto de terrorismo, la situación no deja de ser aberrante.

Un joven de 21 años fue arrestado luego de chocar con su camioneta la puerta de una discoteque a propósito. La razón, lo habían echado del lugar.

Blake's would like to thank the Kent Police, Fire Brigade and Emergency services for their Swift response last night and…

El club nocturno “Blake” terminó abruptamente su velada luego del accidente propinado por el “vengativo” sujeto. Desde su Facebook, lamentaron lo sucedido y agradecieron tanto al personal como a sus “huéspedes” por la ayuda brindada para detener al hombre. A su vez, lamentaron que las acciones “impredecibles y egoístas” del joven arruinaran “una gran ocasión para todos”.

Fueron 13 los heridos que dejó este lamentable accidente. Si bien no hay muertes que lamentar, las personas que resultaron con fracturas en su cuerpo no están para nada contentas con la situación.

Por ahora, el sujeto fue detenido bajo el cargo de intento de homicidio.

A GUY WHO DIDNT GET LET IN THE CLUB JUST DROVE HIS CAR INSIDE AND NEARLY KILLED US ALL pic.twitter.com/8CkeUn2TSm

