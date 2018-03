"Detectives flojos": la impactante razón de por qué los gatos se quedan inmóviles con la lengua afuera

Para todos los amantes de los gatos hay una pregunta que constantemente se repite, pero que ahora por fin puede ser respondida: ¿por qué se sientan inmóviles con la lengua afuera?, esta extraña costumbre puede durar incluso horas dependiendo del ejemplar.

Aquel momento en que tu animal saca la lengua y se queda quieto es conocido en internet como "Blep" y pese a que es una costumbre “adorable”, ciertamente es bastante curiosa.

Consultada por el sitio Inverse Science, la experta en conducta animal Amy Shojai, respondió a esta incógnita asegurando que no es que el gato tenga hambre o problemas en su mandíbula, de hecho, describió que en realidad es un aspecto de su personalidad mucho más profundo.

Sentarse con la lengua afuera, para los gatos, significa que están investigando su entorno, lo que incluso sería sinónimo de inteligencia.

Este tipo de mascota usa su sentido del gusto para descifrar qué pasa a su alrededor, pues son capaces de recoger feromonas con su lengua y transferirlas al paladar que es donde detectan la información, como por ejemplo el estado sexual de otro gato.

Generalmente cuando el felino sigue con la lengua asomada por mucho tiempo, es porque ha olvidado guardarla luego de su “investigación”.

O en otras palabras, el "blep" sería "lo que hacen los gatos cuando intentan investigar un nuevo aroma y se distraen repentinamente, dejándose la lengua (afuera)".

Sin embargo, cabe destacar que en los animales existe el reconocimiento de “lo que nos gusta”, por lo que si tu gato nota que te ríes o que le das golosinas por sacar la lengua, este no será más que un impulso por agradarte.

Por lo tanto, si ves a un felino con su lengua colgando, no te asustes ni lo premies, solo está investigando.

Here you are, dear. pic.twitter.com/CnJx1P5RUP

— Fatwans (@fatwans) March 14, 2018