La historia que superaría a Game of Thrones según Netflix

Ando de vacaciones desde hace un par de días, en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras. pic.twitter.com/6gd7Rqs6bL — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

Ese es el tuiteo que lo cambió todo. El dibujante español Manuel Bartual se fue de vacaciones y contó un extraño hecho que le pasó en su hotel, para luego continuar con una serie de posteos que tienen revolucionada a la mencionada red social.

El pasado 21 de agosto comenzó a relatar una serie de situaciones que le acontecen en sus días de descanso y miles de tuiteros no se han despegado del computador, celular, tablet o lo que sea que tenga acceso a internet para continuar sumergiéndose en una historia que de acuerdo a la cuenta parodia de Netflix España:

Definitivamente, la historia de Manuel Bartual, va a ser la que supere a juego de tronos. Tiembla HBO, vamos a por vosotros. — Netflix España (@NetfIix_Es) August 26, 2017



Esta tarde estaba leyendo en la terraza de mi habitación cuando he escuchado que la puerta se abría. Y a este viaje he venido solo. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

Lo primero que he pensado es lo normal en estos casos, que sería alguien del servicio de habitaciones. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

Ya me ha pasado otras veces. Hoy, al menos, me iban a pillar con los pantalones puestos. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

Pero no: cuando he entrado a la habitación, me he encontrado con un hombre alto y delgado, muy nervioso, moviéndose de un lado a otro. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

Me he acojonado un poco. Se movía rápido, parecía registrar la habitación, o buscar algo, no sé. Le he hablado y me ha mirado. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

Ahí se me ha pasado un poco el acojone, porque al mirarnos no me ha parecido agresivo, sino más bien desorientado. Era una mirada triste. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

Me he acercado a él y me ha cogido fuerte de un brazo. Ha comenzado a hablar, muy rápido, sin apartar la mirada, pero yo no entendía nada. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

Era castellano, pero completamente desordenado. Algunas frases comenzaban con las palabras en su sitio, pero rápidamente se descolocaban. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

Como un Yoda a mil por hora, atropellándose al hablar. He intentado calmarle, pero no ha servido de mucho. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

Me ha gritado algo, se ha girado y antes de irse me he fijado que llevaba una tarjeta como la que tengo para entrar a la habitación. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

Una tarjeta como ésta. pic.twitter.com/Z9gaERMEng — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

He echado el pestillo y me he sentado un momento en el sofá. Al rato he escondido las cosas de valor y he bajado a recepción. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

Les he explicado lo que ha pasado. Les he dicho lo primero que he pensado, que quizá era un huésped anterior de esa misma habitación. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

Me han explicado que es raro, pero no imposible. Cada vez que un huésped deja el hotel resetean el acceso a su habitación, pero quizá… — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

…quien se encargó de su check out olvidó esa parte del proceso. Esto suponiendo que fuera eso mismo, un cliente del hotel. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

Les he descrito su aspecto, pero no tenía ningún rasgo demasiado característico. Alto, delgado, pelo corto, algo tostado por el sol. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

La chica que me estaba atendiendo me ha dicho que me girase, que lo tenía detrás de mí. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

Y vaya si estaba ahí. La mitad de los que habían en ese momento en recepción encajaban en esa descripción. Nos hemos reído un poco. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

Para asegurarnos de que no vuelva a pasar me ha cambiado la tarjeta y ha reseteado el acceso a mi habitación. Y aquí llevo desde entonces. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

Pero no es lo único raro que me ha pasado hoy. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

También he perdido esta camiseta. pic.twitter.com/jyYGaPcCr3 — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 21, 2017

He bajado a desayunar al buffet del hotel y acabo de cruzarme con el hombre alto. Está aquí sentado, desayunando en otra mesa. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

Al pasar a su lado me ha saludado y se ha disculpado. Esta vez le he entendido porque hablaba tranquilo, colocando cada palabra en su sitio. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

Dice que entró a mi habitación por error, que está alojado en otra de este mismo hotel y que perdón por el susto. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

"No se preocupe, está todo bien" ha repetido varias veces con una sonrisa en la cara que no me ha podido parecer más artificial. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

En fin, no sé. Casi me ha dado más mal rollo ahora que ayer cuando entró a mi habitación enloquecido. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

Ayer al menos parecía una persona. Hoy parece un robot. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

Voy a tratar de hacerle una foto. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

He pasado la mañana fuera. Al volver me he encontrado con la habitación hecha y con esto en el suelo del baño. pic.twitter.com/i3S9VuCcRV — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

Es un lápiz de color negro usado. pic.twitter.com/l9FljAJ4Bl — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

No es mío, no he traído ningún lápiz conmigo. He revisado la habitación pero no veo nada más que no sea mío, ni que falte nada. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

En cualquier otro momento imaginaría que se le habrá caído a quien haya limpiado la habitación, pero después de lo de ayer no sé qué pensar. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

Lo aclaro porque me lo habéis preguntado: el lápiz ni es mío ni es como los que utilizo habitualmente. Me voy a dar una vuelta. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

Vale, no sé si comienzo a estar un poco sugestionado por lo de ayer y por lo de hoy, pero esta tarde ha vuelto a pasar algo un poco raro. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

He estado dando un paseo por la playa, y he acabado caminando hasta el final de esta pasarela. pic.twitter.com/KxM8wSZXlK — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

No se aleja demasiado de la orilla, pero la vista desde la parte que se adentra en el mar mola. Suele estar llena de gente haciendo fotos. pic.twitter.com/UgQAzvUtin — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

He estado allí un rato, y cuando me he girado he visto esto. pic.twitter.com/hke78qRjXw — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

No se aprecia demasiado por el contraluz, pero a la derecha está el hombre alto junto a otro hombre. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

No sé cuánto tiempo llevarían allí de pie, pero juraría que estaban allí quietos, observándome. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

He comenzado a caminar hacia ellos y en ese momento se han girado y han comenzado a caminar hacia la orilla. He tratado de seguirles… — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

…pero entre tener el sol de frente y que había mucha gente, al llegar a la orilla no he conseguido ver hacia dónde habían ido. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

Pero esto no ha sido lo más raro. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

Lo más raro ha sido que el hombre que acompañaba al hombre alto llevaba puesta la camiseta que perdí ayer. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 22, 2017

Para los que estáis preocupados por mí: ¡sigo vivo! — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 23, 2017

Ayer volví al hotel y pedí algo para cenar en la habitación. He estado por aquí desde entonces, leyendo y viendo un par de pelis. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 23, 2017

Lo he estado pensando y creo que me he flipado un poco. Seguramente haya una explicación lógica para todo esto. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 23, 2017

En realidad puede que los dos hombres que vi ayer no fueran el mismo que entró a mi habitación ni uno con mi camiseta perdida. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 23, 2017

Tenía el sol de cara cuando les vi, así que no sé. Quizá vi lo que quise ver. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 23, 2017

Me voy a la playa a nadar un rato, a ver si me despejo. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 23, 2017

Vale, ha pasado algo. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 23, 2017

He estado nadando un rato, y al salir he visto a alguien sentado en la arena que llevaba la camiseta que me ha desaparecido. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 23, 2017

Creo que es el mismo hombre que me observaba ayer desde la pasarela junto al hombre alto. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 23, 2017

Esta vez no parecía estar observándome. Estaba sentado lejos de mí, mirando el mar. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 23, 2017

He dejado el móvil en el hotel antes de salir, así que me he quedado pensando qué hacer, si volver a por el móvil, vigilarle o qué. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 23, 2017

Al final he vuelto al hotel. No parecía que fuera a moverse de allí y el hotel está cerca de la playa. Quiero tener documentado todo esto. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 23, 2017

Cuando he vuelto con el móvil ya no estaba. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 23, 2017

Por suerte esta zona turística no es muy grande. He dado un par de vueltas y he acabado encontrándole. Se ha sentado en un bar. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 23, 2017

Le he hecho este par de fotos. pic.twitter.com/QRPEVTVg1B — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 23, 2017

Voy a quedarme por aquí cerca, procurando que no me vea. Acaba de pedir algo a un camarero. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 23, 2017

Le han traído una hamburguesa y un refresco. O un tinto de verano, algo así. Sigo por aquí, bajo un árbol, fuera de su vista. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 23, 2017

Ha terminado de comer. Ha pagado. Acaba de salir del bar. Estoy siguiéndole. — Manuel Bartual (@ManuelBartual) August 23, 2017

