El dinero sí compra la felicidad, según estudio

Un estudio liderado por la Escuela de Negocios de Harvard determinó que si usas el dinero para comprar tiempo libre, te brindara satisfacción.

A pesar de que durante años se ha sostenido que le dinero no da la felicidad, si se lo utiliza para delegar tareas, como cocinar o limpiar, de forma que una persona tenga más tiempo de descanso, sí te dará alegría.

Según Muy Interesante, para el estudio se examinó a más de 6,000 adultos en Estados Unidos, Canadá, Dinamarca y los Países Bajos.

A los participantes se les consultó cuanto dinero gastaban al mes para comprar tiempo libre. Además midieron su satisfacción de vida y contestaron preguntas acerca de sus emociones con respecto al estrés con el tiempo.

De acuerdo a los resultados, los encuestados que admitieron gastar más dinero en compras para ahorrar tiempo reportaron una mayor satisfacción en la vida en general.

En la investigación se tomaron en cuenta a personas que representaban a una amplio rango de sueldos, ocupaciones y países para que así el estudio sea más verídico.

Además, para comprobar esta teoría, los científicos llevaron a cabo un experimento de campo en el que asigno de forma aleatoria a 60 adultos gastar $40 dólares en compras que ahorran tiempo en una semana y otros $40 dólares en compras materiales la siguiente semana.

Los resultados revelaron que los participantes se sintieron más felices cuando gastaron en su tiempo que en cosas materiales.

Los resultados fueron publicados en el diario Proceedings of the National Academy of Sciences.

Con información de Muy Interesante

