Nueva forma de prostitución en Facebook

En internet se han desarrollado cientos de plataformas que permiten comercializar o hacer trueques. El sexo no ha escapado a esta dinámica y existen anuncios y grupos cerrados de Facebook en lo que se puede observar.

En un artículo publicado por Infobae, se relata la historia de varias personas y anuncios que han querido intercambiar sexo por algo, un trueque en el que no se involucre dinero.

Whisky, pantallas plasma, una buena plática, claves wi-fi y wpa, son algunas de las cosas que se piden y se ofrecen a cambio de mantener relaciones sexuales.

En varios sitos web que funcionan en México, como ‘Craiglist’ y ‘ofrezcoacambio.com’, existen anuncios explícitos en los que se hace la oferta. Sin embargo, la investigación de Infobae fue más allá y hallaron un grupo cerrado en Facebook denominado ‘Trueques cambio sexo por algo de interés’.

El grupo cuenta con 118 miembros, la mayoría hombres, y tienen reglas claras: no menores de 18 años, no se acepta dinero y no acosar vía inbox.

Estas personas aseguran que no se trata de prostitución, sin embargo, esta decisión los ubica en una situación de vulnerabilidad.

En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública de México se explica esta situación:

En el contexto cultural de México es bastante complicado para las jóvenes reconocer que tuvieron relaciones sexuales fuera de este marco normativo, y menos aún reconocer incluso ante sí mismas tener sexo por interés, ya que corren el riesgo de ser estigmatizadas socialmente como unas ‘interesadas’, o unas ‘rameras’, palabras usadas por algunos jóvenes de los grupos focales”, escribe.

