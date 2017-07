Las "asquerosas" consecuencias tras espectacular volcamiento de camión con "babosas"

Cubierta de “babosas” y de sus excrementos terminó una autopista en Oregon en Estados Unidos luego que un camión que transportaba más de 3 mil kilos de dicha especie volcara.

Pese a que el hecho no dejó heridos, si resultaron varios automóviles con daños producto del accidente, quienes calificaron de “repugnantes” y “asquerosas” las consecuencias que sufrieron.

“Se retorcían y eran babosas, era increíble, simplemente increíble. Fue repugnante”, señaló un testigo al medio local KMOV.

Eso sí, pese a que la prensa norteamericana tildó a las especies de “anguilas”, se especificó posteriormente que en realidad se trataban de mixinos, un invertebrado que también son conocidos como “peces brujas” y que son especialistas en “dejar baba”.

La policía de Oregon en tanto se tomó con humor el asunto, reflexionando que “con este calor… ¿cómo empezará a oler esto en los próximos días?”

In this heat... what is this going to start smelling like in the next few days?😳 pic.twitter.com/3FqSwXeSMP