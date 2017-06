Superhéroes del Zodíaco: qué personaje representa a cada signo

Pero el hombre no tiene superpoderes. Todo lo que logra es gracias a su destreza física, su tenacidad, una actitud mental obsesiva y sus conocimientos para crear armas y herramientas con las cuales lograr sus objetivos. Batman es un gran detective que no utiliza armas de fuego, aunque puede dañar a los criminales con otros medios, los atrapa pero no los mata. El elemento inicial es el trauma por el asesinato de sus padres, por eso la identidad de Batman comienza con la venganza y termina en el servicio a Ciudad Gótica.