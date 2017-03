La historia de amor de dos ancianos de 90 años que conmueve Facebook

La escena se simple, pero a través de esa simpleza se deja ver un amor y ternura que ha conmovido a miles en Facebook. Se trata de una imagen de un anciano que alimenta a su esposa, una situación que fue captada por un comensal y que subió a la página “Love What Matters”, donde se transformó en un fenómeno viral.

“Mientras estaba sentado comiendo mi doble hamburguesa con queso, me topé con esta pareja mayor y pensé ‘qué dulce’ y seguí con mi comida. Sin embargo, miré otra vez y, entre mordiscos, vi al caballero alimentando a su esposa. Toda mi vida he anhelado encontrar un amor tan fuerte como ese”, dice el posteo que cautivó a miles en Facebook.

El autor de la fotografía no pudo evitar acercarse a la pareja y les preguntó sus edades y cuánto llevaban juntos. Así quedaron en evidencia los protagonistas de esta tierna historia: “Me miró y me desafió a acertar su edad, pidiéndome que no tirase intencionadamente por lo bajo. Después de unos cuantos intentos me dijo que tenía 96 años y que su esposa, de 93, sufría Alzheimer. Me contó que esa era su noche de cita. Y que si continuaban hasta junio… ¡celebrarían 75 años de matrimonio!”, narró en Facebook.