¿Qué dice el largo de tu cabello de tu personalidad?

El largo de tu cabello puede describir rasgos de tu personalidad. ¿Quieres ver si coincide tu corte con tu carácter en este momento? Telemundo.com realizó una definición de esta característica con la forma en la que eres:

CABELLO CORTO

Según la autora de ‘The Wisdom of Your Face’, Jean Haner, el estilo de tu cabello puede revelar mucho de tu personalidad. Haner es una experta en la antigua medicina china y dice poder describir tu vida y personalidad a base de tu físico.

Según ella, si eres una chica que tiene el cabello corto muestras una personalidad serena y agradable. Te encanta hacer nuevas amistades y conocer a gente en todos los ambientes. A veces no tomas las situaciones con seriedad y actúas a lo loco. Sabes ajustarte a los problemas y siempre tienes compromiso por lo que haces. El largo de tu cabello demuestra que te gusta tu trabajo y gozas de tus aficiones. Además, te garantiza comodidad y buen aspecto en tu día a día. Eres divertida, extrovertida y te encanta innovar. Por lo general, quien se corta el cabello corto desea ser menos sensible y sufrir menos interferencias en la vida.

CORTE BOB

Tienes personalidad franca, sencilla y piensas rápido, por lo que también llegas a ser inestable. Te gusta la moda y no tienes miedo de experimentar con tu imagen. Eres honesta y sabes equilibrar tu vida, por lo que no mezclas lo personal con lo laboral. Tus ideas son claras y siempre cumples tus promesas. Este corte indica que eres aventurera y no te gusta lo casual.

CABELLO CON CORTE MEDIO

Estás a gusto con tu aspecto físico y disfrutas ser mujer. Eres experta en congeniar con los demás, por lo que no te cuesta entablar nuevas amistades y mantenerlas. Elegante y coqueta, atraes a los hombres de manera natural. Tu personalidad es versátil y buscas el equilibrio en la vida con el fin de adaptarte a todo tipo de situaciones. Aprecias el dinamismo, la autosuficiencia y sinceridad de las personas.

MELENA LARGA

Vives tus sueños, te encanta el romance y crees que el príncipe azul existe. En cuestión de hombres eres exigente y selectiva, además de criticona y celosa. Te enamoras fuertemente y eres muy sentimental. También eres flexible, con espíritu bohemio y creativa. Este tipo de corte es propio de las jóvenes que buscan seguridad en su feminidad. Si una mujer madura lleva el cabello así, trata de demostrar un signo de juventud.

