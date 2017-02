Despierta y no se puede mover: parálisis de sueño

Es un síntoma poco común: Se despierta, pero no puedes mover ninguna parte de tu cuerpo. A es fenómeno se conoce parálisis de sueño. Eso ocurre cuando el cerebro se despierta, pero los músculos no lo hacen y por lo tanto no te puedes mover.

Esta enfermedad la padecen aproximadamente 6 de cada 100 personas, algunas una vez al mes o una vez por año

Cuando una persona pasa por la parálisis de sueño entra en una gran ansiedad. Es más, no tiene la posibilidad de pedir auxilio y a veces llega a pensar que están acompañados por algo paranormal, pero según los expertos este no es el caso.

Esta parálisis puede llegar a durar de 2 a 5 minutos, la duración suficiente como para causar alucinaciones nerviosas y ataques de pánico.

Si sufre de parálisis de sueño, no se asuste. Esta parálisis es un síntoma de un trastorno del sueño, en la mayoría de los casos se debe a la falta de sueño, al estrés o a la fatiga.

Las personas que sufren de ansiedad y estrés post-traumático son más propensas a sufrir de esto. La única forma de “despertar” es esperando que los músculos también lo hagan, la mayoría de las personas aseguran haber visto demonios o alienígenas cuando sufren de esto.

Para dejar de pasar por esto se recomienda dormir lo suficiente, haz lo que puedas para aliviar el estrés en tu vida, especialmente antes de dormirte. Intenta tomar algo para dormir y consulte a su médico si la parálisis se vuelve algo rutinario.

Fuente: Mi Mundo Verde