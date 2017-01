¿Cuál es el peor mes para quedar embarazada?

El momento del año en que un bebé es concebido condiciona la probabilidad de que nazca de forma prematuro. Es por ello que mayo es el peor mes para quedar embarazada, de acuerdo con un estudio aplicado en casi 650.000 madres.

Una nueva investigación estadounidense, que publicó la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), revela que los niños concebidos en mayo se enfrentan a un riesgo de nacer antes de tiempo un 10% superior al de aquellos que iniciaron su gestación en cualquier otro mes del año.

Los investigadores señalan que las madres están más expuestas al virus de la gripe estacional en los meses de enero y febrero, justamente cuando un bebé concebido en mayo está a punto de nacer.

Estudios previos ya sugerían que la gripe puede inducir un parto prematuro en mujeres en su octavo mes de embarazo. Aunque el nuevo trabajo pone en evidencia que esta asociación existe, no identifica la relación causa/efecto.

Por otro lado, los bebés concebidos en los meses de verano tienden a pesar más al nacer que los nacidos en otros momentos del año.

“Las mujeres que se quedan embarazadas tienden a ganar más peso durante el embarazo cuando este comienza en la estación estival”, explica Janet Currie,científica de la Universidad de Princeton y coautora de la investigación.

Con información de Muy Interesante.