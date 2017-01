Tuto, el perro que recorrió 2.000 kilómetros para volver con sus dueños

Un joven llamado Tobías lo encontró deambulando en una autovía en la localidad alemana de Erfurt y lo llevó al veterinario. Gracias a que el collar de Tuto contaba con un microchip con información de la familia, pudieron localizar a los propietarios.

A los propietarios les quedó cierta incertidumbre de lo vivido por el can. “Como el perro no habla, nunca sabremos lo que pasó en realidad”, señalaron al diario El Comercio. De todos modos, eso no quitó la alegría al tomar contacto nuevamente: “Se puso como loco de contento. En cuanto llegó a casa no sabía adónde ir”, recordaron.

El largo regreso a casa en auto demoró casi 20 horas. Al verlos, Tuto reconoció a sus dueños al instante, a pesar del tiempo alejado de ellos. El encuentro se dio en vísperas de Año Nuevo, por lo que para la familia Heres el mejor regalo de 2016 llegó con la vuelta del can. Actualmente se encuentra en perfectas condiciones, disfrutando nuevamente de su cálido hogar

Fuente: Infobae