8 cosas que debes hacer un día de lluvia

Los días muy lluviosos tienen su lado negativo y positivo.

Entre lo negativo se encuentran los zapatos rotos por el agua, las colas de tráfico, los pozos de agua en cada bajada o callejón…

Pero podrías verlo por el lado positivo, es beneficioso disfrutar de un día de lluvia en tu casa.

Si te toca quedarte en casa mientras cae un diluvio en la calle, puedes hacer diversas actividades que mágicamente adquieren encanto cuando está lloviendo.

Estas son las 8 cosas que puedes hacer mientras el cielo esá llorando:

Leer

Adentrarse en una historia mientras oyes las gotas caer, y con el frío y serenidad que traen consigo es inigualable.

Pasear

Una cosa es que te agarre desprevenido por completo en tu camino al trabajo, sin paraguas o impermeable, y otra muy diferente que esté lloviendo y decidas dar un agradable paseo solo o en compañía (mientras más pequeña mejor). Es divertido y nos da una sensación de paz, eso sí, procura que tu paseo no sean en medio de un chaparrón violento.

Ver la lluvia caer

A. Aunque obvio y tal vez un poco tonto mencionar, ver como la lluvia cae desde una ventana es hipnótico. Mi vista favorita es la de la ventana de mi cuarto, acostada en mi cama, o también sirve cuando estás en un carro o bus.

Bañarte en ella

De pequeños nos decían que la lluvia enferma, a mí me decían que las lloviznas eran más peligrosas que las lluvias potentes. Pero a poco no era maravilloso bañarse en la lluvia cuando eras pequeño. Mientras se pueda y no tengas problemas de salud o tengas libertad de agarrar un resfriado, quién dijo miedo. No sólo es recordar sino también divertirse.

Ver películas

Nuevamente, ese sonido de las gotas en el techo (bueno algunos, o habrá que sentarse cerca de la ventana para oír) es una canción demasiado agradable. Si te quedas encerrado en tu casa, es el tiempo oportuno para ver esas películas que tienes pendiente o hasta películas viejas, o hasta de terror, solo espera no tener mala suerte y que no se vaya la luz a mitad de la historia maquiavélica.

Charlar

Ponerte al día con algún familiar, amigo o hasta tu pareja, si es en vivo mejor imposible, pero también puede ser por teléfono o Internet. Nunca es inoportuno intercambiar unas cuantas palabras con la gente que nos importa.

Cocinar

No es que sea una estrella de la cocina, soy un desastre por ser condescendiente, sin embargo, es una buena idea intentar mejorar tus habilidades culinarias o comenzar a intentar no quemar el agua cuando te toque cocinar. Recuerda, la vida es muy larga y tendrás que prepararte la comida en algún momento de tu vida, mejor aprender a preparar algo rico.

Historias de fantasmas

No soy mucho de historias de terror, pero hay que admitir que una noche lluviosa con tus amigos y hablando de fantasmas es divertido, y aterrador, y vale la pena, que luego de seguro fabricarán anécdotas para las próximas reuniones.