La hija de Sergio Andrade cuestionó la inocencia de Gloria Trevi

Gloria Trevi está siendo acusada por la Unidad de Inteligencia Financiera por defraudación fiscal y lavado de dinero. Ante esto la actriz y cantante dijo ser inocente, por medio de un famoso TikTok que subió.

Y sobre este señalamiento a Gloria Trevi, habló la hija de su expareja y manager, Sergio Andrade, Valentina de la Cuesta. Aunque recalcó que no le interesa nada que tenga que ver con la actriz.

“No creo que la UIF no tenga nada que hacer como para estar inventando cosas. Sin embargo, estoy muy alejada del tema de ella”, confesó en entrevista con el medio El Universal.

“No creo que la UIF no tenga nada que hacer como para inventar“

Dichas declaraciones al medio, las hizo en su encuentro como parte para promocionar su nuevo sencillo, llamado ‘Espectro nebural’. Valentina continuó explicando su pensar al respecto de Gloria.

“Gracias a Dios, yo no me entero ni de qué hace, ni qué pasa con ella. Independientemente de que yo mantengo mi vida alejada de cualquier cosa o noticia de ella, porque finalmente me llega a alterar. La vida me cuida, no me enseña cosas de ella. Mi algoritmo en redes sociales no me enseña absolutamente nada de esta mujer, y es todo”, comentó De la Cuesta.

La cantante pone en tela de juicio la inocencia de Trevi debido a que no cree que las autoridades acusen sin base: “Yo simplemente no creo que la UIF no tenga nada que hacer como para inventar una cosa de esa gravedad. Y si no es cierto, es muy fácil probarlo, se resuelve si lo prueba”.

“Seguir a alguien así como Gloria Trevi”

Asimismo, Valentina cuestionó a las personas que siguen en redes sociales a la cantante: “El hecho de que a cuatro millones de personas les parezca buena idea seguir a alguien así, yo no me quiero meter en eso. Yo solamente sé que si alguien sigue a alguien así es porque tal vez no sabe, pero quizás algún día lo sepa. Y aún así, va a haber gente que la va a seguir”.

Agregando que los usuarios no toman conciencia de que siguen a personas que han hecho daño a otras. “¿Por qué la gente sigue a Memo Aponte, Ricardo Crespo o a YosStop? la gente se ciega por su fanatismo, pero al final creo que eso no importa. Mi opinión al respecto es únicamente esa. ¿Por qué hay gente siguiendo a YosStop a Memo Aponte, a tantas personas que son agresoras, admirando el trabajo de Woody Allen?“.

“Pero eso es cosa de cada quien, cada quien tiene su proceso de desconstrucción a su ritmo y a su paso. Es muy difícil ver a alguien que admiras hacer cosas trágicas, ser agresor, pero cada quien a su ritmo”, concluyó la hija de Sergio Andrade, para El Universal.

Descubre más: