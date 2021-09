Andrew Garfield rompe el silencio y habla sobre Spiderman 3

Sony liberó hace algunas semanas el esperado tráiler de Spiderman: No Way Home y calmó a los fanáticos por breves momentos. Aunque, la comunidad geek sigue exigiendo respuestas ante la inminente llegada del Spiderverse.

Los Seis Siniestros parecen ser un hecho, mientras que la incorporación de Tobey Maguire y Andrew Garfield a la cinta aún sigue siendo una incógnita. Muchos esperan estos cameos y de no tenerlos dentro dela cinta sería un rotundo fracaso.

Garfield, quien debutó como el arácnido en 2012, brindó recientemente declaraciones sobre su futuro dentro de este personaje. Según el actor, él no estará presente en la película a estrenarse a inicios de diciembre del 2021.

“Entiendo por qué la gente se está volviendo loca con el concepto de eso porque yo también soy fan. No puedes evitar imaginar escenas y momentos de ‘Oh, Dios mío, ¿qué jodidamente genial sería si hicieran eso?’ Pero es importante para mí decir públicamente que esto no es algo en lo que conscientemente estoy involucrado. Pero sé que no voy a poder decir nada que convenza a nadie de que no sé lo que está sucediendo. No importa lo que diga, estoy jodido. O será realmente decepcionante para la gente o será realmente emocionante”.

No obstante, la comunidad mundial se muestra escéptica ante las rotundas negaciones de Maguire y Garfield de vestir una vez más el traje del arácnido. Incluso, se han elevado teorías que arácnidos de otros universos se unirán, como el caso de Miles Morales.

Sony Spiderman’s Universe

A manera de consuelo, momentáneamente, los fanáticos podrán disfrutar de Venom 2. Esta cinta forma parte del Universo de Spiderman de Sony, donde otros villanos y personajes con derechos de esta franquicia podrá unirse en batallas colosales.

Venom y Carnage tendrán su primera enfrentamiento el próximo 07 de octubre. Tal es la expectativa por el multiverso que este podría dar su primer golpe en cualesquier momento, tal y como sucedió en el capítulo final de Loki.

