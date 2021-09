La expareja de Kalimba reveló que el cantante tiene tiempo si ver a su hijo

Kalimba no se ha escapado a la crisis que atraviesa la banda OV7, por problemas entre ellos. Aunque varios de sus integrantes, incluido él, han revelado que están intentando resolver esos conflictos para realizar la gira de conciertos de aniversario. Pero ahora, el hermano de M’Balia tiene otro inconveniente en el cual enfocarse.

Kalimba Marichal fue denunciado por Athenas Escudero, la madre de su hijo de tres años, Mikha. La expareja del cantante lo acusó por no pagarle la manutención que le corresponde al pequeño. Según reseñó en una nota el programa televisivo Hoy.

“Ya lleva mucho tiempo sin verlo”

Escudero destapó detalles acerca de la mala relación que mantiene con el integrante de OV7. Informando que no tienen contacto alguno y que el artista la bloqueó de sus redes sociales. Incluso, Kalimba no ha visto a Mikha desde hace un largo tiempo.

“La verdad no quisiera dar una opinión, y menos frente a Mikha. Cuidamos mucho lo que podemos decir del tema. Es difícil, ya le afecta y más que ya lleva mucho tiempo sin verlo”, dijo.

Además aseguró que no existe contacto alguno entre ella y el también actor, pero está tratando de llegar a un acuerdo con su expareja, pensando en el bien de su hijo. Y que quiere llegar a un acuerdo pronto, o si no, planea proceder legalmente en contra de Marichal. Pero esa es la última opción, pues no desea que hacer la situación más difícil.

“Mikha me ama profundamente y yo lo amo a él infinitamente“

Ya en varias oportunidades, el artista ha sido señalado por ser, presuntamente, un mal padre. Esto porque según se especuló él no había visto a su hijo menor desde el inicio de la pandemia. Kalimba salió a defenderse de dichos rumores en cuanto a su paternidad.

“Uno: porque había más gente en mi casa, que ahora es mi casa oficina. Tampoco quería que el niño estuviera tanto tiempo ahí; y dos: porque en realidad no estuve en México, pero lo he visto. He estado con él gozando, lo pueden ver en mis redes y si no mira. Mi hijo y yo tenemos una relación que es padre e hijo y nadie más que nosotros tenemos que amarnos y estar bien”, aclaró en esa oportunidad.

Agregando qué: “Yo no creo que un padre jamás tenga que excusarse con externos a su familia, y como dije, mi relación es con Mikha, no son con Mikha y su mamá. No son con Mikha y ustedes, no son con Mikha y los demás, es entre Mikha y yo. Mikha me ama profundamente y yo lo amo a él infinitamente, igual que Aitana”, concluyó Kalimba.

