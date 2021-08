Fans piden a María León que se abra un OnlyFans y esto responde la cantante

María León además de ser conocida por su talento y belleza, en las redes sociales está llamando la atención por el contenido sensual y sexi que postea. La cantante lleva una vida fitness y no duda en compartir parte de sus rutinas de entrenamientos. Las cuales dejan con la boca abierta a sus cientos de fans.

Es por ello que a María León le están pidiendo que se abra una cuenta en la famosa plataforma por suscripción OnlyFans. Y es que con la escultural figura la artista deleita cada vez que sube contenido en sus redes sociales. Pero, según reveló la artista la aplicación no va con ella.

“Desacreditar”

León confesó que no le gusta como se maneja el contenido pues lo toman para desacretidar a la mujer. “Para mí ha sido muy importante mostrar esta parte sensual. Justo porque de pronto existe esta necesidad de diferentes personas, por esta cuestión histórica y social, de desacreditar las partes, sobre todo de las mujeres”, explicó la cantante.

María no intenta exhibirse, sino incentivar a sus fanáticos a tener una vida saludable a través del entrenamiento físico. Razón por la cual aparece en las redes sociales con poca ropa, mientras realiza sus rutinas de entrenamientos. Y en disciplinas como el pilates y pole dance, que también ha incorporado a sus videos musicales.

Pero a pesar de que por su imagen sensual y gran atractivo los usuarios quieren ver un poco más de la intérprete en la plataforma prepagada. La cual es reconocida mundialmente por los contenidos eróticos exclusivos que son compartidos allí. María expresó que no es una plataforma que vaya acorde con ella.

“No sé si OnlyFans es una plataforma para mí“

“Que la gente sepa que somos todo: que sí podemos ser una profesionista, sí podemos tener inteligencia emocional, mental, podemos tener una carrera, que podemos ser muchas cosas. Y también podemos sentirnos dueñas de nuestros cuerpos y de nuestra sensualidad, de nuestra piel y mostrarla como se nos hinche la gana, porque eso es parte del poder, de lo que somos”, dijo León.

De acuerdo con la artista, mostrarse de una manera sensual en sus redes es más “inspiracional que lucrativo”. “No sé si OnlyFans es una plataforma para mí, porque no lo hago de una manera lucrativa. Lo hago de una manera inspiracional, motivacional, porque hay otras mujeres que también lo hacen, y el pagar por un servicio de pronto se vuelve una demanda. Se vuelve demandante algo que yo quiero que tú me des como persona y yo te doy lo que yo quiero”, agregó.

“Por eso es que lo plasmo en redes sociales de esta manera, gratuita. Vamos a llamarse así, o a nivel complicidad. No creo que sea una plataforma para mí”, concluyó con respecto al tema de la App.

León: “Hoy en día somos amigas“

Por otro lado, la cantante está promocionando su nuevo sencillo, Mudanza hormiga, tema que grabó al lado de Gloria Trevi. “Funcionó de una manera muy linda e interesante. Al mismo tiempo en esta pandemia estábamos Gloria y yo haciendo nuestros discos aparte, trabajando con (la compositora) Marcela de la Garza y en uno de esos momentos. Alguna canción mía paró en los oídos de Gloria, y le dijo (a Marcela), ‘¿Qué es esto?’ , y le dijo, ‘ah, es una canción que estoy escribiendo con María y dijo ‘Me encanta esa canción’. Dijo ‘esa canción la tiene que cantar María para su disco, entonces pregúntale si quiere que la cantemos juntas”, reveló en el programa De primera mano.

Y grwegó que conoció el lado más humano de Gloria, con quien ahora mantiene una muy buena amistad: “Hoy en día, somos amigas. Cuando tuve la fortuna de conocerla me enamoré más, aparte tiene tanta energía que no sé de dónde saca esta mujer, conocí su humildad, su generosidad, la fe que ha tenido en mí y en mi proyecto me llegó el corazón”, expresó.

Descubre más: