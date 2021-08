Selena Gomez aclara todo sobre el comentario que hizo de su paso por Disney

Selena Gomez cautivó al público desde que apareció por primera vez como Alex Russo en el programa de Disney Wizards of Waverly Place. Y aunque ganó un gran número de seguidores y éxito a través de ese espacio, la actriz se abrió recientemente sobre el tiempo con la compañía y cómo le afectó, comentarios por los que ha tenido que aclarar su postura.

Mientras promocionaba su próximo programa, Only Murders In The Building, Gomez habló sobre su pasado. Ella habló de “firmar” su vida con ellos y aseveró que no sabía lo que estaba haciendo cuando era joven actriz. Sin embargo, sus comentarios causaron revuelo, por lo que la actriz ha aclarado su punto.

Selena dijo que está “más que orgullosa” del trabajo que ha hecho, durante su entrevista con RadioTimes. Mientras hablaba sobre su negación a estar en la serie de televisión de nuevo, dijo: “No, definitivamente no. Estaba buscando otro espectáculo para hacer. Y por cierto, estoy más que orgullosa del trabajo que hice con Disney también. De alguna manera moldeó lo que soy”.

Selena Gomez siempre será una estrella Disney

La actriz de Hotel Transilvania también dijo que Disney la trató bien y que se sintió afortunada de haber sido atendida. Selena incluso dijo que tuvo una experiencia positiva mientras trabajaba a una edad tan temprana. “Tengo que decir que tengo mucha suerte… Como mujer en mi posición, me cuidaron y solo he tenido experiencias encantadoras, así que estoy agradecida por eso”.

El próximo programa de Selena, Only Murders in the Building, estará protagonizado por Steve Martin y Martin Short junto a ella. La historia de la serie girará en torno a tres extraños que comparten una inclinación por un verdadero crimen que se unen para resolver un caso de un crimen que tiene lugar en su edificio.