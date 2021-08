Ozuna y J Balvin se apoderan de los videojuegos con sus propios Skin

El 2021 ha sido un buen año para Ozuna. Lanzó un álbum colaborativo con Anuel AA, se ganó un papel en la franquicia Fast & Furious F9 y ahora es oficialmente el primer artista en sumar una asociación a gran escala con el juego móvil Call of Duty. La nueva alianza incluye una skin oficial y otro contenido en el juego, para el lanzamiento de la séptima temporada del juego, “Elite of the Elite”, que saldrá el 25 de agosto.

De la mano de esto, Ozuna está lanzando una canción original, titulada “Al bien, lo mejor”, para servir como tema oficial de la temporada. Si bien el juego de disparos en primera persona ha colaborado con músicos en el pasado, nunca ha firmado a un artista en una asociación tan extensa. “Es una oportunidad de ensueño para mi marca, para mi nombre, para intensificar mi carrera”, dice Ozuna a Billboard. “Quiero hacer algo diferente por la cultura”.

Pero Ozuna no es el único reggaetonero que salta a los videojuegos. Epic Games reveló hace unos días que Fortnite incorpora al colombiano J Balvin. Las adiciones incluirán un nuevo atuendo de J Balvin, emote, planeador y bling trasero que se desenvaina como una piqueta. Desde este 24 de agosto, los jugadores pudieron desbloquear el nuevo equipo y hacerse con la Copa J Balvin.

J Balvin y Ozuna se sienten admirados por este logro

J Balvin dijo en un comunicado de prensa: “Se siente increíble ser parte de la Serie de Iconos de Fortnite. Estar en un videojuego… ese es el tipo de cosas con las que sueñan los niños. Es increíble. Me encanta Fortnite y me divertí mucho realizando mi show de Fortnitemares el año pasado. Espero que mis fans disfruten de los movimientos de J Balvin tanto como yo los creé con el equipo de Fortnite”.

En el caso de la colaboración de Ozuna, le da acceso a la amplia audiencia de jugadores en Call of Duty: Mobile, que se lanzó en octubre de 2019 y desde entonces ha superado los 500 millones de descargas en todo el mundo. Ozuna dice que el alcance global del juego es una oportunidad de exposición. “Mi cultura musical sube, el reguetón sube”, gracias a la asociación, dice. “Callof Duty es una oportunidad para mi cultura”.