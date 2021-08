Britney Spears se pasea en un vestido sexy mientras revela detalles de su residencia en Las Vegas

La Princesa del Pop, Britney Spears, modeló un nuevo vestido blanco en un sexy clip. La estrella reveló que sólo salió dos veces durante su residencia, de cuatro años, en Las Vegas: “Estaba pensando en cuando hice espectáculos en Las Vegas… Los cuatro años que estuve allí salí solo dos veces !!!! Lamentablemente no estoy mintiendo”.

La residencia de Britney, Britney: Piece of Me, abrió en diciembre de 2013 en Las Vegas, Nevada, y terminó en diciembre de 2017. Y en ese tiempo, permaneció bajo su tutela de 13 años con su padre Jamie Spears en control. Jamie, sin embargo, dijo recientemente que aceptaría renunciar como su conservador de bienes después de que el cantante le pidió que lo destituyera de su cargo.

Britney presentó su nuevo post como “un minuto de mí en mi nuevo vestido blanco” antes de preguntarse cuál es su “versión del éxito”. Ella escribió: “Para mí es saber que he usado mi corazón sobre mi cabeza y a veces es difícil debido al ego … pero a veces el ego es protección !!!! Tengo que sacar el infierno de aquí … De acuerdo… Estoy hablando de tonterías!!! De cualquier manera … yo con mi vestido blanco”.

Britney Spears escucha canciones de Justin Timberlake

Britney usó una parte de la letra de una canción de Justin Timberlake junto a una publicación. La cantante compartió una foto de un gato grande junto a una mujer desconocida para su fandom, y “Filthy” firmó la post.

“Como diría JT … los haters van a decir que es falso!!!!!”, escribió. “QUIERO DECIR … wow no tengo ni idea … ¿qué piensan ustedes???? Siempre me han gustado los gatitos pequeños… aunque los grandes felinos son extremadamente inteligentes, siempre me asustaron!!!!!!”. Esto hizo que todos alucinaran con una posible colaboración.