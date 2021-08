Lele Pons cuenta toda su “verdad” de la relación con Guaynaa

Lele Pons está paseándose por varios web shows de Puerto Rico, y además de hablar de sus orígenes como youtuber, su pasión por el canto, su interés por seguir con la actuación, y más, pero no pudo ocultar su felicidad al revelar la “verdadera” historia de amor con el cantante Guaynaa. El romance se hizo público en diciembre del año pasado, y aunque se conocieron en 2019, darle la oportunidad le llevó un tiempo.

Guaynaa suele presumir que él abordó a Lele y esta lo rechazó, por lo que él se alejó. Al tiempo ella fue quien dio el paso, pero esta vez detalló que fueron varias las aventuras que Lele tuvo que vivir para enamorar al boricua y lograr que olvidara esa friend zone en la que se dispuso estar. “Te voy a decir la verdad. Primero se enamoró de mí. Yo no estaba enamorada de él. Él intentó mucho para hacerme enamorar y él no pudo, así que se fue, y estaba con otra persona”, ella resume.

“Pensé ‘no me importa’, ‘no me importa’, y luego empecé a extrañarlo”, confesó sobre el sentimiento que reconoció tras compartir con él durante un tiempo, cuando la estrella viajó a Los Ángeles, su lugar de residencia. “Hice un video cómico para la canción Rebota. Me escribió y me dijo que le gustaba… Vino a hacer algo en los Latin AMAs (octubre de 2019) y haciendo un video con su amigo Lyanno… y me dijo que quería conocerme. Ahí hablamos”, recordó la también cantante.

Lele Pons involucró a Sebastián Yatra y a Chaynne en su conquista

“Me obsesioné con conquistarlo y llamé a Sebastián Yatra y le dije ‘yo quiero que tu hagas fiestas en tu casa y lo invites a él”, contó Lele a Chente Ydrach. “Mi familia vamos hacer una cena y viene Guaynaa… agarren sus celulares que yo voy a decirle todo lo que tienen que decirle a Guaynaa… Estaba Chayanne y mi tía agarrando sus celulares” recordó entre risas.

La intérprete pasó unos días en Italia, a finales de julio y principios de agosto, para visitar a sus abuelos maternos, que la relacionaron con la esposa de la estrella puertorriqueña Chayanne, Marilisa Maronese, que es su tía. “Todos los años estamos ahí para ver a nonna y nonno (abuela y abuelo). Lo traje a Guaynaa este año”.