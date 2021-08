Hailey Baldwin muestra apoyo a ex novia de su esposo Justin Bieber

A la modelo Hailey Baldwin le gustó una publicación de Instagram de la revista ELLE que mostraba a Selena Gomez como su estrella de portada, para la edición de septiembre. Gómez posa en el borde de una cama mientras viste una camiseta negra, falda rosa y medias de red en la imagen, que muestra su cabello rubio platino y labios rojos brillantes.

Si bien el “me gusta” de Instagram es un gesto sutil, podría insinuar la relación entre Gomez, quien salió con Justin Bieber durante años, y Baldwin, quien se casó con el cantante de “Peaches” en 2018. Recordemos que también Selena y Justin fueron vinculados por primera vez en 2011, pero salieron de forma intermitente en 2017, cuando ya pusieron el punto y final.

Desde entonces, los dos han ido por caminos separados, y aunque rara vez discuten su pasado ahora, Gomez aparentemente se abrió sobre el final de una relación en su sencillo de 2019, “Lose You to Love Me”, que muchos fanáticos especularon que era sobre ella y Bieber. “Esta canción se inspiró en muchas cosas que han sucedido en mi vida desde mi último álbum”, dijo Gómez en un comunicado en ese momento.

Selena Gomez y Hailey Baldwin se mantienen al margen del drama

En cuanto a Gómez y Baldwin, los dos han cerrado repetidamente cualquier especulación de drama que se esté gestando entre ellos. Tras el lanzamiento de “Lose You to Love Me”, Baldwin publicó una captura de pantalla de la canción de Summer Walker “I’ll Kill You” y mientras que los fanáticos especularon que la imagen fue compartida en respuesta al nuevo sencillo de Gomez, Baldwin negó cualquier conexión: “Por favor, deténgase con esta tontería … no hay “respuesta”. esto es BS completo.”

Gómez también hizo su parte para cerrar cualquier drama, diciéndole a los fanáticos en un Instagram Live más tarde esa semana que no “apoya a las mujeres que derriban a las mujeres”. Si bien Gómez no nombró específicamente a Baldwin, le dijo a sus fans que “por favor sean amables con todos”. Por otra parte, Selena también ha sido sincera sobre sus problemas de salud mental a lo largo de los años, pero le dijo a ELLE que lo ha estado haciendo mejor desde que se tomó un descanso de las redes sociales. “Fue muy agradable”, dijo. “Sentí que de repente pude estar tan presente”.