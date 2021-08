Khloé Kardashian confiesa quién es el “principal hombre” de su vida

La celebridad Khloé Kardashian compartió una foto con su sobrino Psalm y lo llamó su “principal hombre”. En la foto, la fundadora de Good American llevaba una camiseta sin mangas negra y béisbol de los Raiders de Las Vegas. Psalm, quien es el hijo menor de Kim Kardashian, se podía ver sentado en el regazo de Khloe con una camiseta sin mangas blanca con collar de oro.

Ella subtituló la instantánea soleada “Mi principal hombre” junto con un emoji de oso y un corazón marrón. Se produce cuando esta semana surgieron nuevos rumores de que Khloe está de vuelta junto con Tristan, de 30 años. Horas después de los reportes, la mamá de uno fue fotografiada llevando a su hija True, de tres años, a una clase de baile en Calabasas con su ex.

Por otra parte, según In Touch, Khloe y Tristan están de vuelta después de separarse a principios de este verano. La estrella de Keeping Up With The Kardashians perdonó al basquetbolista, ya que ha “prometido” hacerlo mejor la tercera vez. La fuente afirmó: “Puede que no sea la situación más ideal debido a sus problemas de confianza, pero ella está desesperada por hacer que funcione y una vez más ha prometido hacerlo mejor”.

Khloé Kardashian cree en las segundas oportunidades

Un segundo informante sostuvo “también le prometió a Khloé que las cosas serán diferentes esta vez y que firmó con los Sacramento Kings para estar más cerca de ella y True, y ser una familia adecuada y ella le cree”. Sin embargo, las fuentes dijeron a E! News que no están juntos: “Ella lo quiere cerca y hablan todos los días. Khloe le ha perdonado por lo que ha hecho y preferiría estar en buenos términos con él”.

Recordemos que Tristan ha sido acusado de engañar a Khloe innumerables veces con varias mujeres diferentes. En junio, el atleta fue visto entrando en un dormitorio con tres mujeres en una fiesta en una casa en Bel Air, mientras que en abril fue acusado de tener una aventura con la modelo Sydney Chase.