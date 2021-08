El glamoroso look de la millonaria Rihanna para ir a cenar con su tierna cita

¡Noche de niñas! Rihanna cenó con su sobrina Majesty y se paseó con un look increíble. La cantante de “Work”, que se convirtió oficialmente en multimillonaria a principios de este mes, lució un vestido de caída hasta el muslo mientras se dirigía al restaurante Giorgio Baldi en Santa Mónica. En las fotos, se podía ver a Rihanna sosteniendo la mano de su sobrina, mientras la guiaba a través del mar de paparazzi.

Para su noche, la estrella de Barbados complementó su look con un collar en estilo de corbata con envoltura plateada, una brillante gargantilla de cuentas y varias joyas, incluido un gran collar colgante de diamantes y un brazalete de esmeralda. Rihanna también llevó una bolsa metálica y destacó su belleza natural con un atrevido labio rojo. Una coleta alta sostenía el cabello de la artista, pero la cantante también trenzaba las secciones delanteras y dejaba un trozo suelto.

Mientras tanto, Majesty, que es la hija de la prima de Rihanna, Noella Alstrom, meció un chaleco de suéter monocromo con un par de jeans de mezclilla ligeros y algunos Crocs con estampado de tie-dye. ¡Hermosa y glamorosa como su tía!

Rihanna limita el acceso a Internet de su sobrina Majesty

Afortunadamente, parece que Rihanna y Majesty están de vuelta en buenos términos después de que la cantante no la dejara ver YouTube. En un video que Rihanna compartió en las redes sociales a principios de esta semana, se pudo ver a la cantante prohibiendo a Majesty ver la plataforma mientras “This Is What You Came For”, su colaboración con Calvin Harris, suena en la tablet de la niña.

Majestad no se divirtió con las tácticas de disciplina de Rihanna o la canción que estaba sonando, por lo que simplemente se cubrió los oídos y se acunó en su silla. Pero todo parece estar bien ahora, ya que se les vio tomados de la mano fuera del restaurante juntos.