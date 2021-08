Adam Levine de Maroon 5 detiene concierto y esta fue la razón

La memoria le falló a Adam Levine. El cantante de Maroon 5 admitió que olvidó accidentalmente la letra de una de las canciones más grandes, “She Will Be Loved”, durante un concierto. Sin embargo, aunque en 20 años esto no había pensado, no fue realmente un problema porque el público en su concierto de Milwaukee “se fue en el viaje” con él y todos se rieron del incómodo momento.

Como se puede ver en el video obtenido por TMZ (AQUÍ), Adam tuvo un show en el American Family Insurance Amphitheater, y cuando llegó a la mitad de la afamada canción, el artista se dio cuenta de que cantó por error el segundo verso primero.

Inicialmente, Adam intentó ignorar el error, pero luego volvio a equivocarse. Y si bien el público pasó por alto el error del cantante, Adam detuvo el concierto para decir “OMG. Canté el segundo verso primero”, mientras comenzaba a reírse de sí mismo. “Y es gracioso porque ni siquiera necesitaba admitirlo porque ustedes vinieron conmigo en el viaje”.

“Quiero que sepan que eso no fue planeado, fue un completo error. Mantengo mis errores, señoras y señores”, concluyó antes de continuar con la canción y demostrar cómo va la “verdadera”. TMZ señaló que “el show de Adam siguió los estrictos protocolos de COVID-19, ya que los asistentes al concierto tenían que estar completamente vacunados o mostrar una prueba de COVID negativa” para asistir.

Adam Levine es responsable de sus “equivocaciones”

Pero esta no es la primera vez que Adam extiende sus disculpas por cosas que él cataloga como comportamiento “poco profesional”. Recordemos que en su paso por Viña del Mar antes del cierre de fronteras por la pandemia, el cantante de “Moves Like Jagger” habló sobre las “fallas” del show tras ser muy criticado por los fanáticos.

En el clip, Levine abordó algunas de las “reacciones” explicando a sus seguidores que no estaba rindiendo lo mejor posible esa noche debido a algunos “problemas técnicos”. “Para ser totalmente franco, hubo algunas cosas que me detuvieron sonoramente anoche, y dejé que llegaran a mí”, dijo. “Impactó la forma en que me estaba comportando en el escenario, lo cual no es profesional y me disculpo por eso”.