La exitosa carrera de 23 años de Andrea Legarreta en el programa Hoy

Andrea Legarreta inció su carrera en el mundo del espectáculo desde muy pequeña. Tras la oportunidad que le consiguió su madre, por una casualidad, para que fuera modelo de comerciales. Iniciando de esta manera una estrecha relación con la planta internacional Televisa y la familia Azcárraga.

Andrea Legarreta, quien hace poco cumplió 50 años, se integró a la televisora de San Ángel cuando apenas tenía 12 años. Iniciando en el Centro de Educación Artística, en donde tuvo que vivir sus primeros rechazos por parte de la gran empresa de entretenimiento. Pero estas negativas fueron tomadas por la conductora como un impulso para mejorar.

“Llegué a dudar si debía seguir o no“

Tal y como lo dijo, recientemente, durante una transmisión de Hoy: “El que me cerraran puertas, el que me dijeran ‘no’ en ciertas audiciones, en castings y de más. Algunos maestros incluso que me corrigieran en cierta forma en la que incluso llegué a dudar si debía seguir o no. Pues la verdad es que todo es aprendizaje”.

Poco a poco, Andrea comenzó a tener papeles en telenovelas, para a sus 24 años hacerse carrera en la conducción desde 1995. Comenzó conduciendo algunas presentaciones, en las que logró que grandes directivos la tomaran en cuenta, principalmente por el noticiero liderado por Guillermo Ochoa, Hoy Mismo.

El dueño de Televisa en ese tiempo, Emilio Azcárraga Milmo, le dijo que en su empresa “había muchas actrices pero pocas presentadoras como tú”, hecho que la hizo afianzarse en la conducción. Sin embargo, Legarreta continuó luchando para lograr posicionarse y ser de las mejores hoy en día. Como lo reafirmó también durante una trasmisión, en su nuevo rol como juez en la sección Los Chiquillos Hoy. La animadora se abrió para contar su dura experiencia buscando triunfar en su carrera profesional.

“Desde niña estuve luchando por tener un lugar en este medio“

La mexicana comenzó asegurando qué: “lo más hermoso en la Tierra son los niños”. Para luego confesar que se ve reflejada en muchos de los concursantes cuando empezó en la televisión. “Y a la vez me encanta verlos luchar, me reflejo un poco en ellos. Soy una mujer que desde niña estuve, pues, en el medio y luchando por tener un lugar en este medio. Recibí muchos ‘no’, me cerraron muchas puertas”, recordó Andrea.

También recalcó que es importante tratar con mucho cuidado y sensibilidad a los niños en el mundo artístico. “Están aprendiendo, son nuevos en la vida, entonces se les tiene que tratar con mucho amor”, señaló Legarreta, quien fue modelo para comerciales cuando apenas era una niña.

Agregó que el apoyo de la familia juega un papel fundamental para lograr a destacar en esta profesión. “He recibido el apoyo de de mis padres, que eso es muy importante. Cuando descubrimos que nuestros hijos se apasionan por algo. O que aman algo en la vida y que además son buenos para eso o que pueden llegar ser muy talentosos en algo, pues yo creo que los tenemos que apoyar”, indicó Andrea.

