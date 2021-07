Matt Damon rompe el silencio sobre el romance de su mejor amigo Ben Affleck con Jennifer Lopez

El actor Matt Damon afirmó que está “contento” tanto por Ben Affleck como por Jennifer Lopez después de que recientemente reavivaron su romance. López, quien estuvo comprometida con Affleck desde finales de 2002 hasta principios de 2004, recientemente hizo oficial su relación en Instagram, cuando se besó con su pareja mientras celebraba su cumpleaños número 52.

Y, mientras los fanáticos de todo el mundo celebran el amanecer de Bennifer 2.0, Damon, quien conoce a Affleck desde que eran niños, ha hablado sobre la reunión romántica. “Estoy tan feliz por él”, dijo Damon a Extra. “Es el mejor. Él merece toda la felicidad del mundo. Me alegro por los dos”.

Damon, quien se llevó el Premio de la Academia al Mejor Guión Original junto a Affleck por su película de 1997 Good Will Hunting, también está disfrutando de una especie de reunión con el actor, ya que se han asociado para su próxima película, The Last Duel. “Fue muy divertido”, dijo Damon sobre trabajar de nuevo con su mejor amigo. “De hecho, esta vez descubrimos cómo escribir de manera mucho más eficiente”.

Matt Damon disfruta su amistad con Ben Affleck

Comparando la experiencia con Good Will Hunting, Damon agregó: “No sabíamos lo que estábamos haciendo… pero aprendimos una o dos cosas en los últimos 30 años… Esta vez fue un proceso mucho más profesional”.

Por otra parte, días antes la amiga de López, Leah Remini, publicó una imagen de la pareja abrazándose en su fiesta de cumpleaños. Incluso, a principios de este mes, López habló de las “cosas increíbles” que suceden en su vida, aunque no mencionó directamente a Affleck. “Estoy súper feliz”, dijo en una entrevista con Zane Lowe en Apple Music 1.