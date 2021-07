¿Una amenaza Real? El príncipe Harry escribirá un “honesto” retrato de las memorias de la Corona

Si había pocas posibilidades de que la relación del Príncipe Harry con su padre y su hermano pudiera salvarse, su decisión de escribir una autobiografía reveladora sobre su vida en la Familia Real acaba de estropear cualquier esperanza restante. Múltiples expertos reales sostienen que hay una “creciente sensación de conmoción y furia” entre los palacios reales y los propios miembros de la familia de Harry sobre su plan de libro.

“Este es el momento en el que no hay vuelta atrás, el último clavo en el ataúd de la relación de la Familia Real con Harry”, me dice una alta fuente real. “La agitación emocional mientras esperan más de un año para su publicación va a ser tortuosa”. Lo que más ha enfurecido a los cortesanos es que Harry y Meghan Markle saben, digan lo que digan en el libro, que al príncipe Carlos y al príncipe Guillermo, como herederos al trono, les resultará casi imposible defenderse.

Personas cercanas al príncipe de Gales confirmaron que no sabía sobre el libro de Harry, a pesar de que ha estado trabajando en él durante el último año. Otra fuente explicó: “El príncipe Carlos no sabía nada al respecto. Esto es realmente doloroso, va a ser difícil de tomar para él. La suposición es que él tomará otra patada de Harry. Lo realmente decepcionante para Charles es que solía llevarse tan bien con Harry, en realidad mucho mejor que William”.

El Príncipe Harry revelará interesantes secretos

También se cree que Clarence House está preocupado por lo que Harry podría escribir sobre su madrastra Camilla. La fuente agrega: “Seamos honestos, Harry nunca ha estado cerca de la duquesa de Cornualles. Si documenta su tensa relación en el libro, podría ser muy perjudicial en un momento en que Carlos está sentando las bases para que ella se convierta en Reina”.

Si bien todavía hay esperanza de que la relación de Charles y Harry pueda recuperarse, los cortesanos no creen que un acercamiento con William sea posible. Un miembro de la realeza dice: “Este es el final de cualquier relación cercana con el duque de Cambridge. No hay nada más que se pueda decir en ese frente. William cree que su comportamiento es vergonzoso e insípido. Harry ha estado yendo a la gente diciendo que no puede recordar mucho su infancia y su madre. Ahora va a escribir un libro al respecto. ¿Cómo se acumula eso?”.