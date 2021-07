Un gigante diamante en la mano de Britney Spears enciende las alarmas de un posible compromiso

Ha sido un año estresante para Britney Spears mientras lucha por poner fin a su curatela, pero las cosas parecen estar tomando otro color para la cantante. La semana pasada, el 14 de julio, después de un testimonio desgarrador que captó la atención del mundo, Britney fue aprobada por el tribunal para contratar al abogado privado Mathew Rosengart.

Menos de una semana después, la artista ha desatado rumores de compromiso después de ser fotografiada con lo que parece un enorme anillo de diamantes en su dedo especial. En fotos publicadas por el DailyMail, se ve a Britney al volante pasando por un autocine de Starbucks con su novio Sam Asghari en el asiento del pasajero. Mientras se acercaba a tomar su bebida helada venti con crema batida, Britney extendió su mano perfectamente, como si estuviera admirando el anillo, o quisiera que se viera.

Es un caso raro ver a Britney al volante de un automóvil, pero parecía haberlos llevado a donde necesitaban ir con seguridad. Asghari, por otro lado, acabó con un conductor el lunes, admitiendo que fue su culpa. Parecía muy frío sobre toda la situación a pesar de que solo ha tenido el nuevo camión durante un par de semanas y compartió su aspecto positivo ya que nadie resultó herido. También afirmó que sucedió porque nunca puso un huevo debajo del nuevo coche y lo atropelló para evitar la mala suerte.

Britney Spears tiene una historia de amor “envidiable”

Britney ha estado saliendo con el preparador físico y actor de 27 años desde 2016 después de conocerse en el set de su video musical “Slumber Party”. Ha sido descrito como “su roca” y Britney lo ha mencionado numerosas veces a lo largo de sus testimonios. El mes pasado, durante su discurso de más de 20 minutos, afirmó que no se le permite casarse o tener más hijos debido a la curatela.

“Quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron que no puedo casarme. Tengo un DIU dentro de mí, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico para que me lo quite porque no quieren que tenga más hijos. Esta curatela me está haciendo mucho más daño que bien”, dijo a los tribunales más tarde y agregó: “Todo lo que quiero es ser dueña de mi dinero y que esto termine y que mi novio pueda conducirme en su (expletivo) automóvil”.