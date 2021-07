Tom Holland y Zendaya ¡se besaron! durante un viaje en Los Ángeles

Después de años de negar los rumores de romance, parece que Zendaya y Tom Holland sellaron las cosas con un beso. El jueves 1 de julio, los protagonistas de “The Spider-Man: No Way Home” fueron vistos compartiendo algunos besos apasionados. La cita fue durante un viaje en Los Ángeles, según la página Page Six.

Los actores provocaron rumores de noviazgo en 2017 después de trabajar juntos en “Spider-Man: Homecoming”, pero la actriz de “Euphoria” cerró la charla en numerosas ocasiones. En las imágenes se vio a la pareja conduciendo en el Audi de Holland, antes de que se besaran finalmente frente a un semáforo en rojo.

Según la publicación, las imágenes fueron tomadas al atardecer en el barrio de Silverlake de Los Ángeles. Zendaya fue vista en una camiseta sin mangas blanca recortada, y unos pantalones verdes con tapas altas inversas. Esto mientras se detenían en la residencia de su madre.

Zendaya y Tom Holland finalmente se “entregan” al amor

Por su parte, Holland se puso una camiseta blanca y pantalones cortos. Además fue fotografiado ayudando a Zendaya a llevar sus pertenencias a su automóvil. Las fotografías se producen después de casi cuatro años de negar cualquier romance entre ellos, y el 1 de junio, Zendaya continuó agregando leña al fuego con un homenaje de cumpleaños: “Me alegro de que hayas nacido… feliz cumpleaños @tomholland2013′, escribió.

En 2017, una fuente le dijo a People que estaban saliendo. “Comenzaron a verse mientras filmaban Spider-Man. Han sido súper cuidadosos de mantenerlo privado y fuera del ojo público, pero se han ido de vacaciones entre sí y tratan de pasar el mayor tiempo posible el uno con el otro”, sostuvo el informante.