Nicki Minaj descubre cuál es la posición sexual favorita de Lil Wayne

Nicki Minaj le dijo a sus fanáticos que tenía algo “muy, muy, muy importante” que discutir con ellos el jueves 8 de julio. Resultó que la rapera invitó a su compañero de agencia de Young Money, Lil Wayne, a unirse a ella en Instagram Live, donde discutieron una serie de temas, incluidas las posiciones sexuales favoritas de Wayne. En un clip que circula en Twitter, Minaj le pregunta a Lil sin rodeos: “¿Cuál es tu posición favorita?”.

Sin perder el ritmo, Wayne responde: “En la cima, en cualquier parte de la vida, no solo en el dormitorio. Solo que arriba”. Nicki dice: “Sigo olvidando que es tan jod#$”$ inteligente y siempre es un doble sentido”. Lil Wayne continúa: “Puedo explicarlo. Cuando estés en la cima, no quiero arruinarte Nicki. Simplemente acuéstela y que diga: ‘Deja de moverte, deja de moverte’”.

Nicki Minaj really just asked Lil Wayne what his favorite sex position is 💀💀pic.twitter.com/z8ppHAwics — XXL Magazine (@XXL) July 9, 2021

Nicki Minaj parece incrédula mientras habla y le dice: “Déjame decirte esto primero, Wayne, y dime cómo te sientes como chico. Si las piernas de la chica no pueden subir del todo de esa manera para que el n-gga pueda chuparte los dedos de los pies mientras está arriba, entonces no lo estás haciendo bien”. Wayne, en respuesta, dijo con total naturalidad: “No me gusta eso. Me gusta que la mujer se acueste y me mire, solo para ver el poder que tiene sobre mí en ese momento”.

Lil Wayne continuó explicando detalles a Nicki Minaj

“Entonces, una mujer podría decir, ‘solo estoy acostada aquí, no estoy jorobando, no estoy haciendo nada y ¿te sientes así? Soy un mald#”$% poderoso’. Simplemente me gusta que una mujer sepa el poder que tiene”, aseveró Lil. Antes de la conversación íntima, la hija de Wayne, Reginae Carter, aparentemente estaba en la transmisión en vivo, pero rápidamente se fue, tan pronto como comenzó la charla sexual.

Ella escribió en la sección de comentarios, “Cerrar sesión”. Según los informes, Lil Wayne se casó con su novia Denise Bidot en abril e hizo el anuncio a través de Twitter: “¡El hombre más feliz del mundo! Hoy es el comienzo de nuestro para siempre. ¿¿Para siempre?? ¿Por siempre, para siempre? PARA SIEMPRE !!! Los Carters”.