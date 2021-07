¿Romance en puerta? Demi Lovato podría ser la nueva cuñada de Miley Cyrus

Demi Lovato y Noah Cyrus compartieron una noche divertida en Six Flags Magic Mountain juntas. Las cantantes fueron fotografiadas saliendo con amigos en una fiesta que celebraba Space Jam: A New Legacy, en el parque de diversiones en Valencia, California. Lovato lucía una camisa rosa de gran tamaño y pantalones tie-dye junto con un gorra negro, mientras que Cyrus meció jeans remendados con una sudadera con capucha blanca y un golote azul marino.

En un momento dado, los dos dejaron a todos boquiabiertos al tomarse de la mano mientras caminaban juntas. El encuentro se produce justo después de que Cyrus se uniera a Lovato para una actuación en Los Ángeles, en un evento de YouTube Pride 2021, la semana pasada. Las dos cantaron su dueto “Easy” del último álbum de Lovato, “Dancing with the Devil”.

Tras la actuación, Lovato compartió una foto de las dos como agradecimiento. “Gracias @noahcyrus por cerrar la noche conmigo para la celebración del orgullo de @youtube2021 🎊🙏🏼🙌🏼 estoy tan feliz de que finalmente pudimos cantar nuestra canción juntos 🥺🥺💞#Easy”, subtituló la publicación.

Cyrus comentó debajo de la foto: “Gracias por hacerme ❤️❤️❤️ que eras perfecta sin esfuerzo y nunca estoy asombrado de ti 😢😢😢”. También compartió su propia publicación diciéndole a Lovato que está “orgullosa de ti y de quién eres”, antes de decir “Feliz Orgullo” a sus seguidores.

Demi Lovato alzó su voz al declararse “no binario”

En mayo, Lovato se abrió sobre su viaje hacia la autoaceptación, saliendo oficialmente como no binario en su podcast, 4D con Demi Lovato,y usando su voz para abogar por la comunidad LGBTQ +. “Realmente creo que cuando tuve una sobredosis en 2018, fue porque estaba ignorando mi verdad. Hice todo lo posible para suprimir quién soy realmente para encajar en esta imagen sexy y femenina de la estrella del pop y actriz que otros me habían asignado y con la que nunca me sentí realmente identificada”, dijo a People.

Pero ahora, Lovato dijo que ha aprendido “lo importante que es vivir tu verdad y no reprimirte a ti mismo… Solo puedes continuar así durante tanto tiempo antes de que se derrame y se manifieste, a veces negativamente, de otras maneras”, agregó la cantante de “I Love Me”.