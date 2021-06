El gesto de amor que afianza la relación entre Rihanna y A$AP

Rihanna sólo tiene espacio para un hombre en su vida, y en su cuerpo. Los fanáticos señalaron que parece que la cantante ha cubierto un tatuaje que durante mucho tiempo se creyó que había sido una tinta a juego con su ex novio Drake. La estrella fue vista por primera vez con un tatuaje distintivo de tiburón alrededor de septiembre de 2016, y solo unas semanas después, su entonces novio Drake, también fue visto con una imagen sorprendentemente similar en su brazo derecho.

Sin embargo, no había ninguna señal del tatuaje mientras disfrutaba de una sexy noche de cita con su nuevo novio A$AP Rocky en Nueva York en este 2021. La estrella del pop barbadense se pavoneó con orgullo, mostrando un nuevo tatuaje en su tobillo izquierdo que muestra que el viejo diseño ahora ha sido cubierto, tal vez en una muestra de lealtad a su nuevo hombre.

“Rihanna cubrió su tatuaje de tiburón”, tuiteó un fan, lo que provocó una serie de respuestas que hacían referencia a su romance con Drake, con una persona bromeando: “¿qué significa esto?”. ‘Whao. Rihanna cubrió su tatuaje de tiburón con Drake”.

Drake y Rihanna tuvieron su historia en 2016

Alrededor de la época en que Rihanna se hizo el tatuaje del tiburón, Drake se levantó en el escenario de los MTV Video Music Awards de 2016 para presentar a la cantante el Premio Video Vanguard, donde profesó públicamente su amor por ella y aparentemente confirmó su romance.

En 2010, Drake confesó que previamente se había sentido utilizado por Rihanna, diciendo: ‘Yo era un peón’. ¿Sabes lo que me estaba haciendo? Ella estaba haciendo exactamente lo que he hecho a tantas mujeres a lo largo de mi vida, que es mostrarles tiempo de calidad, luego desaparecer. Yo estaba como, “Wow, esto se siente terrible.” le dijo a The New York Times. Sin embargo, ambas partes han avanzado desde entonces, y Rihanna parece tener cosquillas en su nueva relación con A$AP Rocky.