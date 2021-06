Jasu Montero regala un emotivo momento en televisión al abrirse sobre el padre de su hija

La presentadora de “De Casa en Casa”, Jasu Montero, protagonizó la sección “Impresiones de Vida” del programa matutino y abrió su corazón con respecto a su relación con el padre de su hija Leonela. Michela Pincay pregunta sobre cómo ha sido esta evolución, y su compañera sostuvo “Se transforma… porque hay cosas que te hieren, que te marcan… somos seres humanos, así como amamos no desenamoramos… así como hay rabia, hay tranquilidad”.

Jasu continuó diciendo “y ahora hay esa relación de padres, y me gusta por mi hija que va a estar siempre bien… porque yo no veo por mi, yo veo el resultado en esa preciosa niña, que es maravillosa, que Dios la envió en el momento preciso”. Sin duda alguna, Jasú ha sabido sobrellevar la comunicación con Leonardo Martillo.

En una entrevista con ExtraEC, Jasú explicó anteriormente que “Estoy tranquila sentimentalmente, tengo años que no me enamoro, me siento bien sola. No tengo traumas con que me pongan los cachos o que no resulte, pero no se ha dado. Así sea una relación corta o larga, se espera que sea bonita y con todas las de ley. No soy una mujer que anda buscando una pareja, veremos qué depara la vida”.

Dora West desestima un reencuentro con Jasú Montero para Kandela & Son

La presentadora de “En Contacto”, Dora West, conversó con Jonathan Estrada para el webshow “Las Huecas”, junto a José Urrutia, negando la posibilidad de un reencuentro del grupo musical Kandela & Son. “Si nuestra querida Jasu Montero y Loly Ochoa se reúnen en un plan de volver a Kandela & Son, y te lo proponen, les comerías el cuento”, pregunta Estrada y se oye a Dora decir “Eso no va a pasar nunca”.

“Yo estoy segura que no se daría la oportunidad para que eso llegue a pasar…”, continúa diciendo Dora, y explicó “claro de las Kandela pero de una generación anterior… A la gente les gustaba el “Murcielaguito” y “Monóculo”, y lo pedían… no era de mi generación pero formaba parte de Kandela & Son y había que cantarlas”.