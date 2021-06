Miley Cyrus rompe internet con sus nuevas fotos frente al espejo y con lencería sensual

Miley Cyrus nunca ha sido acusada de ser tímida, y parece muy feliz de mostrar algo de piel en una nueva instantánea compartida en su historia de Instagram y capturada por cuentas de fanáticos que alucinan al verla. La cantante de “Midnight Sky” lució al rojo vivo con un sujetador carmesí de encaje y un bikini a juego en la selfie del espejo.

El conjunto de ropa interior escarlata destacó el escote de Miley y las piernas tonadas y bronceadas, al tiempo que reveló gran parte de su colección de tatuajes. Ella continuó jugando sus curvas con una pose perfecta, inclinando sus caderas hacia un lado para acentuar sus abdominales mientras bebía un café helado.

Apareciendo directamente de la cama, la estrella de Hannah Montana llevaba sus mechones rubios desordenado-chic. Parecía que podría haberse estado recuperando de una larga noche, vista con un anillo descolorido de lápiz labial rojo alrededor de su puño. Burlándose de su mirada, Miley agregó la leyenda !Twacked!, que es el argot para algo fuera de clase o alguien que está intoxicado.

Miley Cyrus admitió sentirse avergonzada en los VMAs 2013

La sensual selfie de la exalumna de Disney Channel se produce después de que se dirigiera a la vergüenza corporal que recibió después de su infame actuación de 2013 en los MTV VMAs. Al publicar un video en un traje de tanga apenas allí, Cyrus escribió: “Todos ustedes me asustaron con esa mi%3% de pavo”.

En 2013, Miley actuó en los premios VMA en un traje de color carne, lo que llevó a los espectadores a compararla con un “pavo” mientras hacía twerk. No era la primera vez que Miley miraba hacia atrás en la reacción a su icónica actuación. Hablando en Instagram live el año pasado sobre el episodio, Miley reveló: “Básicamente pasé por dos o tres años en los que no usaría pantalones cortos… Todo porque después de los VMAs, donde tenía mi lindo traje desnudo, todo el mundo comenzó a compararme con un pavo y poner un pavo en mi atuendo… Realmente me afectó en mi vida personal”.