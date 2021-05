El supuesto rechazo que Luis Miguel tuvo hacia su amigo el boxeador Canelo Álvarez

Parece que la amistad no es un lazo tan fuerte para Luis Miguel. No es un secreto que Saúl “Canelo” Álvarez y el Sol de México son muy cercanos, pero no estuvo en su despampanante boda y además se rumora que el cantante rechazó la invitación para presentarse a cantar en la ceremonia del boxeador y la modelo Fernanda Gómez. Medios de comunicación mexicanos señalaron que Luis Miguel fue invitado a la boda pero, aparentemente, se negó.

Toda la hipótesis detrás de esta historia comenzó por Chamonic3, influencer que aseguró que Luis Miguel no quiso cantar en la boda de su amigo, aunque no alegó razones válidas ni aparentes sobre el rumor. La boda civil contó con el talento de la estrella Mon Laferte, mientras que la ceremonia eclesiástica estuvo amenizada por Maná, entre otros invitados que engalanaron la noche como Prince Royce, Maluma y J Balvin.

Con un vestido valorado en más de 1.500 dólares y una espectacular decoración con la inversión de 500 mil dólares, aproximadamente, pagarle a Luis Miguel no hubiese sido una limitante para que el Sol de México llegara a deleitar a los invitados desde el escenario. Y es que recordemos que Canelo Álvarez ha alimentado una fortuna de 140 millones de dólares según Forbes.

La estrecha amistad de Luis Miguel y Canelo Álvarez

Aunque suene difícil de creer, desde 2017 el cantante y el boxeador tienen una cercana amistad. Luis Miguel pasó unos días en Las Vegas, tras enfrentarse a las consecuencias de una demanda, y Saúl “Canelo” Álvarez se preparaba para enfrentarse a Julio César Chávez Jr. Cómo coincidieron en un casino no lo sabemos; sin embargo, mientras que el boxeador jugaba póker, uno de los presentes en su misma mesa era el astro musical.

Luego se les vinculó en 2018, cuando Ciudad de México fue la cuna de Canelo para sobrellevar la suspensión de seis meses. Este retiro impuesto se debió al excesivo consumo de clembuterol, que lo limitaba para su enfrentamiento contra Gennady Golovkin. En aquel entonces, el deportista se tomó un descanso al ritmo de Luis Miguel y lo acompañó en uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional.