Pablo Alborán “calienta motores” para el Tour Vértigo 2021

El mundo entero, más pronto que tarde, recobrará un día la ansiada normalidad. Y, sin duda, llegado ese momento todos hemos de estar preparados para celebrarlo a lo grande. Esa es sin duda la conclusión a la que Pablo Alborán llegó instantes después de presentar su último álbum Vértigo, el disco de pop español más vendido en 2020, un disco de oro conseguido en apenas tres semanas.

Deseoso de subirse nuevamente a los escenarios para reencontrarse con los suyos, y tras la realización de un espectacular concierto emitido en streaming desde la azotea de la madrileña Torre Picasso el pasado 9 de diciembre, el cantautor malagueño emprendió con su equipo la minuciosa preparación de su próxima gira.

Ya afloran los primeros detalles de lo programado hasta el momento, datos estos que sin duda alegrarán a la legión de seguidores de Pablo en todo el mundo. Se confirma que el primer acto oficial del ‘Tour Vértigo 2021’ consistirá en un concierto en streaming programado especialmente para Latinoamérica el próximo 29 de mayo. Esta actuación ha sido ideada por Pablo con especial ilusión hacia sus seguidores americanos. Podrá ser visto en México, Honduras, San Salvador, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y Costa Rica. Seguirá un segundo concierto el 5 de junio en streaming para Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y Paraguay. Quedará estrenado así el nuevo show del malagueño.

Para este reencuentro con el público Pablo Alborán ha seleccionado un repertorio que no dejará indiferente a nadie. El set estrenará mundialmente media docena de canciones del flamante álbum Vértigo, canciones como Corazón descalzo, Si hubieras querido, La fiesta o Hablemos de amor. Estas nuevas canciones se irán alternando con clásicos del cancionero del cantante, títulos como Pasos de cero, Saturno, La llave, Prometo, Solamente tú o Vívela. Como ya es habitual en las presentaciones de Alborán, habrá espacio para la emoción y la pasión, para lo extrovertido y para lo íntimo.

Llegado el otoño a España, el ‘Tour Vértigo 2021’ retomará la carretera con visitas previstas a las principales ciudades del país. Las fechas están aún por confirmar, pero el sentimiento general se antoja contagioso: El propio Pablo lo ha comentado en más de una ocasión: “Tras el confinamiento del pasado año sentí una nostalgia brutal y a la vez una sensación enorme de esperanza. En la preparación de la gira he hallado toda la motivación. Ahora es uno de los momentos que más deseo afrontar y quiero disfrutar”. Y añade: “el momento que estamos viviendo da vértigo, pero, por otro lado, si no sientes vértigo es que no estas vivo”.

Con la máxima ilusión y las pilas cargadas a tope, Pablo Alborán acomete con toda la energía imaginable este nuevo reto musical. La expectación en todo el mundo es máxima, propiciada sin duda por el talento de un artista de una sensibilidad excepcional y una personalidad arrolladora. Un año más, Pablo Alborán se confirma como la figura del momento.

¿Cuándo y dónde será?

Se llevará a cabo el 29 de mayo a las 9:00pm hora del Centro de México, por medio de la plataforma Eticket live donde verás a tu artista favorito y podrás tener acceso a través de tu dispositivo preferido, (computadora, tablet, smartphone, smart Tv) desde la comodidad de tu casa y en compañía de quienes te rodean.

¿Dónde puedes adquirir tus boletos? La venta de los accesos en Ecuador la haces a través de www.ticketshow.com.ec