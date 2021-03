Mafer Ríos: "Soy responsable de mí y de mi felicidad"

Mafer Ríos se sigue mostrando como una mujer decidida, segura, imponente, independiente, etc. Y es que son muchas las cosas que se pueden decir de la presentadora y modelo debido a su actitud arrolladora, la cual en muchas ocasiones le trae ciertas problemas.

Mafer Ríos quien está integrando el nuevo programa de TC Televisión 'Soy el mejor' cumpliendo el rol de jurado, ha mostrado ser una de las más temidas a la hora de calificar. Y hasta ella misma a través de sus redes sociales ha bromeado con ser a veces "una diabla, o un ángel".

Además, no hay que olvidar que estuvo cinco años sin hablarle a la presentadora, precisamente de ese show de baile, Carolina Jaume, por un mal entendido. Prueba de la fuerte personalidad que posee la nacida en Guayaquil.

En una reciente entrevista para la revista 'Expresiones', Mafer estuvo conversando acerca de los rumores que existen acerca de ella, y de cómo cree la gente que es ella.

No me creo nada, YO SOY. Una frase que seguramente despertará el “esta que se cree” “no es humilde” y estoy segura que muchos lo tomarán a mal porque últimamente todo el sistema está muy susceptible y todo lo mal interpretan, solo ven lo negativo y al pasar el tema de boca en boca se va cambiando el enfoque real", aseguró Ríos.

La presentadora colgó un extracto de esa entrevista para el medio escrito, en su cuenta en Instagram @mariafernandariosoficial donde además es la portada del mes.

¡¡¡Y sí, no me creo nada, yo soy!!! Porque yo soy trabajadora, soy emprendedora, soy luchadora, soy real, soy directa, soy de frente, soy buena amiga, soy buena hija, soy buena hermana, soy buena empleada, soy buena empleadora, soy proveedora de trabajo, soy linda, soy agradecida, soy soñadora, soy justa, soy transparente, soy humana, soy mujer que comete errores, soy todo lo que he querido ser y seré más todavía", agregó la guayaca.