Denisse Angulo recibe apoyo en las redes sociales por su nueva presentación en 'Soy el mejor'

Denisse Angulo tuvo la oportunidad de presentarse una vez más de darlo todo en el escenario del concurso de baile 'Soy el mejor', el cual se transmite de lunes a viernes a las 18:00 para todo Ecuador, por TC Televisión.

Denisse Angulo no tuvo muy buenas opiniones el día de su debut en el programa. Y hasta se género una polémica por el comentario que emitió Mafer Ríos con respecto al físico de la presentadora, a quien, incluso, mandó a bajar de peso.

Esta vez Denisse se contorneó, en su segunda aparición en el programa televisivo, al ritmo de la lambada, junto a su dupla Jhonny González. Con un traje falda-short en color azul cielo, y unos estampados de flores Angulo lució hermosa. Además completó su look llevando su cabello suelto.

El conjunto que usó González hacia juego con el de Denisse, pero el vestuario, al parecer, fue lo que mejor se complementó, puesto que según el criterio del panel calificador, la pareja debió invertir más tiempo y ensayar más.

“Tenían que haber ensayado un poquito más, no me gustó hoy”, aseguró Yadira Ramón, y les dio un muy bajo puntaje, 4.

Néstor Valbuena los calificó también con un 4. Y así llegó el turno de la implacable Mafer Ríos, y tras lo vivido en la primera actuación de Denisse, se esperaba que la jueza incomodara nuevamente a Denisse Angulo.

Pero para sorpresa de todos, María Fernanda se disculpó por los comentarios hechos a la apariencia de la bailarina, diciendo que su intención no fue denigrarla por su peso, sino que entendiera que debía ser más ágil. “Trabaja en tu agilidad, en tu peso”, y cerró colocándoles un puso 7.

Asimismo, Denisse tuvo la oportunidad de responderle a Ríos diciendo. “No llegar a utilizar las palabras correctas puede herir (…) no es lo que dices, sino por la forma en que lo dices. Tú en el programa anterior me dijiste gorda”.

De inmediato el público en casa atendió al llamado para votar por la presentadora. Nueve fue el total de los puntos que le otorgaron desde casa y además, aprovecharon para dejar mensajes de apoyo a Denisse, en una noche en que no pudo hacerlo muy bien en la pista de baile de 'Soy el mejor'. Donde apadrina a Cristofer, quien tiene parálisis cerebral. Ahora la pareja acumula 46 puntos.

Lo que más me gustó es que cuida su cuerpo no enseña nada es puro talento". "No te dejes que la envidia de Mafer te afecte". "No debería criticar mucho, esa Mafer porque ella se operó para estar cómo está. Así que mejor se calle". "Mi bella. Mafer no sabe ni siquiera en donde está parada. Ponla a bailar y veamos que es lo que hace y si hablamos de peso ella no es flaca, ella es pura cirugía", Son algunos de los mensajes que dejaron en el Instagram @tcsoyelmejor